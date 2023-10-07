«Вставай, война началась»: белорусы в Израиле рассказали о нападении ХАМАС 16 7.10.2023, 13:41

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Массированный ракетный обстрел застал их врасплох.

С утра 7 октября Израиль находится под атакой террористической организации ХАМАС — идут массированные ракетные обстрелы, в приграничных районах идут бои.

«Зеркало» попросило белорусов, живущих в Израиле, рассказать, что происходит в их регионе, и как реагируют люди.

Имена собеседников изменены в целях безопасности.

— На этот час идет обстрел от Бер-Шевы до Тель-Авива, перекрыты некоторые трассы, закрыт аэропорт и все пляжи до Герцлии — рассказывает Анна, — Начали обстрел с 6.30 (израильское время совпадает с минским), выпущено около 2000 ракет. ХАМАС высадил бойцов с моря и с воздуха. В радиусе 80 километров от Сектора Газа приказано всем находиться в домах. Утром выехали с севера страны на Мертвое море. Пока наш автобус не развернули, хотя полиция стоит на каждом перекрестке.

— Я из Кирьят-Гата, мы на юге. Только что разорвалась ракета за домами. В поле столб дыма, — пишет нам читатель Александр, — Прямо сейчас идет масштабная атака палестинских ракет на города Израиля. Сирена сработала примерно в семь часов утра. Паники нет, но уже раз пять пришлось прятаться в убежище. Атака неожиданная. Обычно всегда есть «предыстория» — сначала несколько дней разворачивается кризис, взаимные обвинения в чем-то, и уж потом идут обстрелы.

Также Александр рассказал и о ситуации в городе Сдерот. По его словам, туда прорвался как минимум один автомобиль с террористами ХАМАС, из которого расстреливают проезжающие машины. Читатель рассказал, что в Сдероте боевики пытаются также захватить полицейский участок, и идет ожесточенный бой.

— Мы живем в центре Израиля, город Бат-Ям. Проснулись в 6:20 утра от сирены. Бомбоубежища у нас в районе нет, выбежали на площадку прямо в пижамах, — пишет читательница Екатерина. — Ребенку 1,6 года, завернули в одеяло. С 7:30 в центре стало тихо. Но тревожность сильная — непонятно, как действовать, аэропорт закрыт. Сидим, бесконечно мониторим новости. На всякий случай сложили паспорта и деньги. Но нам все равно некуда бежать в случае полномасштабной войны. В белорусское посольство не обращались — что они скажут?

— Я не в Израиле, но жена и дети там. Сидят в бомбоубежище. Веселятся, пока я нервничаю, говорят, жаль, что склад чипсов там не организовали. И шлют фото с черным дымом на небе, — делится читатель Михаил.

— Постоянный обстрел, сотни ракет выпустили. Мы в стране недавно, полтора года. Но для нас такое напряжение впервые. Дети сидят в безопасной комнате — она с бронированной дверью и железными шторами на окнах, металл очень толстый, — пишет Алексей.

— Пару ракет упали в городе (Алексей проживает в городе Ашдод в южной части страны. — Прим. ред.). Но есть специальные программы, которые оповещают об обстрелах, — продолжает белорус. — Постоянно идет оповещение. Из разных каналов. Что делать, куда идти, куда обращаться. Пожив в Израиле, ты понимаешь что самое главное — это человеческая жизнь, а все остальное на последний план. Приятно ощущать такую поддержку. А в белорусское посольство не обращались. Даже с обстрелами чувствуешь себя в Израиле более защищенным.

— В Иерусалиме сирена была два раза. Были сирены на юге и в центре страны, есть убитые среди мирного населения. Вся эта ситуация — это огромный провал в системе безопасности страны, связанный с полной недееспособностью текущего правительства, — рассказывает Денис. — Ситуация действительно очень плохая, люди говорят, что такого не было с Войны Судного Дня, вчера кстати была ее годовщина. Террористы захватили дома в городах рядом с Газой.

— Мы живем ближе к северу, в Хайфе. Утром проснулась от сообщения соседки «Вставай, война началась» — и, наверное, почувствовала то, что и украинцы 24 февраля, непередаваемо, — делится читательница Мария. — Пока тут спокойно, но вообще такого не было давно, когда бот тревоги без остановки присылает оповещения. Есть версия, что может начаться эскалация и с нашей стороны. Конечно, мы собрали тревожный чемоданчик. Те, у кого есть мамды (специальные бронированные комнаты в квартирах), находятся рядом с ними. Звонила подруге в Беэр-Шеву (рядом с сектором Газа) и слышала на заднем фоне взрыв, это ужасно. Все в напряжении. В белорусское посольство обращаться не буду — почему-то мне кажтся, что Израиль меня сможет лучше защитить, чем то государство, которое вынудило уехать.

— Мы белорусы в Израиле, город Беэр-Шева. Проснулись под сирену вместо будильника. У нас пока они каждые 3 минуты. Вот такие рядом виды у нас, — делится Яна. — Спрашивали у местных как часто такое происходит, они сказали что такие частые сирены и такое количество ракет — это редкость. В этот раз все более масштабно — помимо ракет, прорвались террористы, которые расстреливают людей на дорогах.

— Приснился в 6:30 от сирен и взрывов. Примерно в 8:00 часов вышел на улицу. Полицейская машина остановилась, сказали, чтобы возвращался домой. Говорят, что террористы прорвались с оружием. В белорусское посольство не обращался, так как тут нахожусь как беженец, да и не вижу смысла. Чем они помогут? — риторически интересуется Николай.

— Обстрелы массовые, — пишет читатель Егор, — В основном сейчас самые массированные атаки — на юге и в Иерусалиме. Воздушные тревоги, есть видео, где террористы ездят и гуляют по некоторым городам. Особо паники нет — люди здесь в основном подготовленные. Есть все меры безопасности. Обращаться в белорусское посольство лично для меня никакого смысла не имеет

— Мы в Эйлате живем, это самый юг страны, — рассказал нам Евгений, — Тут все тихо. Несколько знакомых резервистов уже уехали в военные части. Смотрим варианты улететь, но это на всякий случай. Если станет сильно опасно, то поедем в Египет (Шарм-эль-Шейх) на машине, а оттуда уже в Европу.

— В 6:40 прозвучала первая сирена в Тель-Авиве, в шаббат, когда вся страна спит и отдыхает. Террористы отвлекли внимание ракетами, чтобы по земле проникнуть в Израиль. Палестинцы проникают в маленькие города и поселения на юге страны, расстреливают гражданских и берут их в плен, захватывают военную технику. Правительство и армия элементарно проспали войну, — говорит читатель Арсений, — Но, честно говоря, не страшно, за 5 лет уже привычная история. Но так жестко еще не было. Обращаться в белорусское посольство не планирую. А какой смысл?

— Адбываецца масіраваны абстрэл Ізраіля з Сектара Газа. Ёсць трапленні ў будынкі. У некаторыя месцы праніклі тэрарысты. Асноўныя дзеянні адбываюцца на поўдні і ў цэнтры. Я жыву на поўначы, на дадзены момант тут адносна ціха, — рассказал нам читатель Виталий, — Я рэпатрыянт, якія нядаўна таму пераехаў Ізраіль. Да гэтага пэўны перыяд жыў ва Украіне і там перажыў пачатак вайны. Таму маю ўжо досвед і ўспрымаю тое, што адбываецца з халодным розумам. Самае галоўнае не панікаваць у гэтай сітуацыі і сачыць за афіцыйнымі ізраільскімі крыніцамі. А беларуская амбасада — гэта апошняя месца, куды бы я звярнуўся.

— Чувствую себя отлично, конечно немного взбудоражила сирена в 6:30 утра, но за год здесь это уже не впервой, к сожалению. Быстро привыкаешь ко всему. Видно что многие люди в панике, особенно туристы, для них возможно такая ситуация случается впервые. Но больше всего проявляются эмоции именно у женщин, мужчины как-то более сдержанно себя ведут, — рассказывает читательница Анастасия. — Пару ракет Тель-Авиву сбили. Было очень-очень громко. К сожалению уже есть прямые попадания на Юге страны и жертвы. Я верю в Израильскую армию, она справится с боевиками. Белорусское посольство — последнее место куда я обращусь в своей жизни!

— К обстрелам мы привыкли, реагируем спокойно. Котов у нас два, всегда выносим их с собой в переносках. Есть сумки экстренные для себя и для котов, — говорит Татьяна. — Но в этот раз все серьезнее. Сообщают о проникновении террористов на территорию Израиля. Несколько городов в близи с Газой под серьезной атакой. Пишут, что брали заложников, но государство пока не подтвердило эту информацию. Мы сидим дома, ждем новостей.

— Чувствую себя хорошо, полностью доверяю Израильскому правительству и министерству обороны. В районе 6:50 услышал первую сирену и взрывы (перехваты ракет «Железным куполом»), — рассказывает Марк. — В 8:30 показалось, что ситуация чуть улучшилась, пошел на улицу гулять с собакой. Сирены не было, но доносились звуки перехватов ракет над соседними с Тель-Авивом городами (Ришон-ле-Цион, Бат-Ям). На сколько я знаю, есть одно прямое попадание ракеты как в Тель-Авиве (центр страны) и на юге. На улице полная тишина, все сидят дома и в бомбоубежищах, мониторят новости и ждут указаний служб тыла. По предварительной информации на юге страны все очень серьезно, террористы захватили контрольно-пропускной пункт, есть заложники и убитые среди мирного населения. Как минимум один военный, судя по видео из соцсетей, убит, тело захвачено террористами. Идут столкновения. На моей памяти это самый серьезный виток конфликта. Заседание военного кабинета намечено на 13:30, ждем результатов. Сейчас в стране уже долгое время существует политическая напряженность, но в таких ситуациях, как сегодня, все работают слаженно, оппозиция уже выпустила совместное заявление, что полностью поддерживает действие правительства и методы ответа террористам. С белорусским посольством, разумеется, никакого желания контактировать нету.

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