Британская разведка: Дроны атаковали Сочи, где находится резиденция Путина

Британская разведка: Дроны атаковали Сочи, где находится резиденция Путина3
- 7.10.2023, 13:49
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Информация появилась в день рождения главы РФ.
Дроны атаковали черноморский курорт Сочи второй раз за две недели. Этот город тесно связан с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сегодня, в день рождения главы РФ, сообщило Минобороны Британии в Twitter.
Британская разведка подтверждает, что 1 октября 2023 дроны атаковали Сочи. По информации СМИ, в аэропорту было повреждено место посадки вертолетов.
Также 20 сентября предыдущая атака дронов вызвала большой пожар на нефтехранилище вблизи аэропорта. Это был первый зафиксированный удар по Сочи после вторжения России в Украину.
«Сочи является популярным местом отдыха, тесно связанным с президентом России Владимиром Путиным, и служит летней базой для многих представителей российской элиты», - отмечает разведка.
Британские разведчики отмечают, что удары по Сочи являются примером того, что война оказывает непосредственное влияние на россиян, находящихся далеко от украинской границы.
Удары по Сочи
В Сочи находится секретная резиденция российского диктатора Владимира Путина. Дача расположена на горном курорте «Красная поляна».
В сентябре вблизи резиденции Путина в Сочи вспыхнул масштабный пожар. В начале октября в Сочи были замечены беспилотники. В сети сообщалось, что атакован аэропорт в Сочи, повреждено место посадки вертолета.