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Дмитрий Бондаренко прочитает в Варшаве лекцию о геополитике Беларуси

  • 7.10.2023, 13:52
Дмитрий Бондаренко прочитает в Варшаве лекцию о геополитике Беларуси

Начало: суббота, 7 октября, 16-00.

В субботу 7 октября в Варшаве координатор гражданской кампании Европейская Беларусь Дмитрий Бондаренко выступит с лекцией «Геополитика Беларуси в современных условиях».

Как демографический взрыв в Хартленде повлиял на начало войны в Украине? Будущее Беларуси в ЕС или Балто-Черноморском Союзе? Надо ли Беларуси становиться нейтральной страной?

На эти и другие вопросы белорусский политик ответит в своем выступлении.

Встреча пройдет в рамках открытого заграничного Сойма движения солидарности «Разам», куда Дмитрий Бондаренко приглашен в качестве эксперта.

Приглашаются все желающие.

Адрес: Dom Wschodni, plac Konstytucji 6, 00-550, Warszawa

Начало: суббота, 7 октября, 16-00

Дмитрий Бондаренко

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