Дмитрий Бондаренко прочитает в Варшаве лекцию о геополитике Беларуси
- 7.10.2023, 13:52
Начало: суббота, 7 октября, 16-00.
В субботу 7 октября в Варшаве координатор гражданской кампании Европейская Беларусь Дмитрий Бондаренко выступит с лекцией «Геополитика Беларуси в современных условиях».
Как демографический взрыв в Хартленде повлиял на начало войны в Украине? Будущее Беларуси в ЕС или Балто-Черноморском Союзе? Надо ли Беларуси становиться нейтральной страной?
На эти и другие вопросы белорусский политик ответит в своем выступлении.
Встреча пройдет в рамках открытого заграничного Сойма движения солидарности «Разам», куда Дмитрий Бондаренко приглашен в качестве эксперта.
Приглашаются все желающие.
Адрес: Dom Wschodni, plac Konstytucji 6, 00-550, Warszawa
Начало: суббота, 7 октября, 16-00
Дмитрий Бондаренко