В «Белтехосмотре» назвали главное, что должны исправить белорусы перед визитом на станцию 7.10.2023, 14:15

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У половины машин — одна проблема.

В «Белтехосмотре» сообщили, что среди всех машин, приехавших на техосмотр с января по сентябрь 2023 года, 14,3% (200 763) не прошли проверку из-за различных неисправностей. Что совсем немного. С другой стороны, почти у половины таких авто была одна схожая проблема, передает telegraf.news.

Согласно данным госпредприятия, самые частые проблемы, по которым авто не проходили техосмотр были такие:

46,9% – неисправность тормозной системы;

21,5% – проблемы со световыми приборами;

около 5% – несоответствия двигателя и его систем, рулевого управления, комплектности.

В УП «Белтехосмотр» похвалились, что за сентябрь 2023 года выдали 143 376 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, «что на 61% больше данного показателя за аналогичный период 2022 года». При этом за период с января по сентябрь рост количества выданных допусков составил 14,8%.

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