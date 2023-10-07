Российские пропагандисты радуются уничтожению мирных израильтян террористами ХАМАСа 7.10.2023, 14:37

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Подонки.

Российское инфопространство разразилось бурными эмоциями радости из-за убийств израильтян террористами ХАМАСа. Пропаганда бросилась злорадствовать и нашла в этом выгоду для России, мол теперь цивилизованный мир отвлечется от помощи Украине, чтобы в очередной раз «погасить ближневосточный пожар».

Об этом Z-«журналисты» пишут в Telegram-каналах. В частности, они стали комментировать жестокие убийства палестинцами детей и женщин в захваченных населенных пунктах Израиля, сообщает obozrevatel.com.

«Арабы добивают еврейских детей. Это месть за годы пыток и издевательств над несчастными арабскими детьми. Вот так выглядит настоящая Буча», – говорится на канале Alex Parker Returns.

«Арабы везут пока живую трофейную израильтянку. Руки, ноги сломанные, крови. Кстати, напоминаю, что недавно США дали Израилю намоленный безвиз. Поэтому еврейка умирает счастливой», – написал автор того же канала, комментируя другое видео.

«Ни капли жалости и сострадания, парашу о «на четверть бывший наш народ» оставим в прошлом», – говорится на другом пропагандистском канале.

Кроме того, провоенные каналы вспомнили своих соотечественников, выехавших в Израиль из-за войны, развязанной Россией против Украины. В частности, Аллу Пугачеву Максима Галкина, Андрея Макаревича и других.

«Ну и невозможно не порадоваться Макаревичу, Бунину, Белому и другим бывшим соотечественникам, которые отъехали на историческую родину будучи не в силах «жить в стране, которая воюет со своими соседями», – отметили на одном из пропагандистских каналов.

Напомним, 7 октября из сектора Газа по территории Израиля были выпущены тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи укрытий и позаботиться о собственной безопасности. Со своей стороны армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотический обстрел из пулеметов. Среди мирных жителей есть жертвы. Также сообщается о десятках раненых людей.

Армия обороны Израиля подтвердила, что боевики террористической организации ХАМАС проникли в глубь страны. В настоящее время боевики контролируют 7 израильских общин.

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