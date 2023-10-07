Великолепный салют: HIMARS разгромил «Солнцепек» оккупантов

Великолепный салют: HIMARS разгромил «Солнцепек» оккупантов8
- 7.10.2023, 14:40
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Удар навела СБУ.
Служба безопасности навела огонь HIMARS на российскую огнеметную «Солнцепек». Вражеская техника была уничтожена.
Об этом сообщает СБУ в Telegram.
Сотрудники Запорожского Управления СБУ во время разведки зафиксировали позицию тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Оккупанты считают ее «гордостью» своего военно-промышленного комплекса.
Бойцы СБУ передали координаты артиллеристам из HIMARS. Благодаря успешной работе защитников ТОС-1А «Солнцепек», экипаж и полный боекомплект были уничтожены.
«И в финальном поединке с ракетой HIMARS вражеский «Солнцепек» отметил свое поражение роскошным салютом», - говорится в сообщении.