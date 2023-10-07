Почему пиво обычно продают в темных бутылках: интересное объяснение 1 7.10.2023, 14:53

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Цвет тары влияет на вкус напитка?

Алкоголь вредит здоровью – это всем известная истина, однако специалисты говорят, что умеренные дозы употребления допустимы. Пиво издавна было одним из любимых напитков у многих народов мира.

Вы, вероятно, замечали, что пиво обычно продают исключительно в темных бутылках. Издание CNN разбиралось, почему пивовары предпочитают коричневую тару и отличается ли вкус и аромат пива в зеленых бутылках.

Чак Скайк, директор технических проектов пивоварения в Ассоциации пивоваров, является владельцем и руководителем известных крафтовых пивоварен. Он рассказал, что ранее ограничений по таре для пива не существовало – его разливали фактически в любые емкости. При этом напиток быстро приобретал неприятный запах, причина которого стала понятна лишь примерно в 1960-х годах.

Когда хмель в пиве подвергается воздействию яркого света, происходит реакция фотоокисления, образуя соединение 3-метил-2-бутен-1-тиол. Именно для того, чтобы предотвратить возникновение неприятного запаха, пивовары сделали выбор в пользу темного тонированного стекла.

Пивовары предпочитают темную тару – как правило, коричневую. Но это не единственный допустимый цвет пивных бутылок – некоторые изготовители также используют зеленое стекло. Зеленый почти не защищает от света, причина его использования в основном маркетинговая.

«Если вы проверите, какие бренды представлены в зеленом стекле, вы, вероятно, найдете в основном традиционные марки, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Значительное количество европейских пивоваров использует именно зеленое стекло. Зеленые бутылки – это их образ и стиль», – подчеркнул эксперт.

Это не значит, что пиво в зеленой таре испорчено. Просто он имеет другой вкус и аромат.

Стекло не только воспринимается потребителями как более экологичный материал (по сравнению с пластиком) – оно также выглядит более качественным. Пластик же способствует карбонизации пива.

Пивовары отмечают, что на вкус и аромат пива влияет также процесс, известный как термическое старение. Специалисты говорят, что в этой области нужны дополнительные исследования, чтобы определить, какая упаковка оптимальна для хранения пива.

«Пиво – это в основном вода, ячмень, иногда пшеница, хмель и дрожжи – это пищевой продукт. И как любой другой пищевой продукт, он подвержен потере свежести», – сказал эксперт.

По его словам, потерю свежести любого пищевого продукта, кроме вышеописанной фотохимической реакции, провоцируют это влияние кислорода и высокой температуры.

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