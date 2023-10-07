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«Презрение к человечности»: боевики ХАМАС берут в заложники женщин, детей и стариков на юге Израиля

  • 7.10.2023, 15:00
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«Презрение к человечности»: боевики ХАМАС берут в заложники женщин, детей и стариков на юге Израиля

Пленных вывозят в сектор Газа, чтобы использовать как живой щит.

В соцсетях множатся видео, как палестинские боевики похищают из домов и увозят в сектор Газа десятки человек из населенных пунктов на юге Израиля.

Судя по кадрам, которые публикуют сами исламисты, в числе заложников пожилая женщина и мать с двумя детьми.

«Это кадры полнейшей мерзости и презрения к человечности», — пишут обозреватели BILD.

По данным самой группировки ХАМАС, она взяла в заложники как минимум 35 мирных жителей. На многих кадрах видны взятые в плен военнослужащие Армии обороны Израиля.

Скорее всего, их используют в качестве живого щита, когда ЦАХАЛ перейдет в контрнаступление.

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