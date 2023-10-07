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После доноса в БГУИР запрещают учебник и увольняют его редактора

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  • 7.10.2023, 15:08
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После доноса в БГУИР запрещают учебник и увольняют его редактора

Лукашистов напугали флаги независимой Беларуси, Великобритании и США.

В БГУИР написали донос на учебник по английскому языку за БЧБ и использование флагов Великобритании и США. Сейчас учебник запретили и изымают из учебного процесса, а редактора сместили с должности заведующей университетской кафедрой и, возможно, собираются уволить.

5 сентября стало известно, что на учебник английского языка для студентов первого курса в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники кто-то написал донос в Министерство образования. В книге увидели бело-красно-белую символику, пропаганду западных ценностей, так как напечатаны флаги Соединенных Штатов и Великобритании.

Как стало известно изданию KYKY, один из преподавателей рассказал студентам, что после проведения проверки Министерство образования приняло решение запретить использование учебника и забрать весь тираж из библиотеки. Преподавателям предлагают самостоятельно искать материалы для практических занятий.

Более того, редактора учебника Ольгу Дмитриеву, которая являлась заведующей кафедрой межкультурной профессиональной коммуникации в университете, теперь намерены уволить. На сайте БГУИР уже указано, что обязанности заведующей кафедрой исполняет другая сотрудница университета.

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