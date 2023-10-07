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На Полесье медведь пришел на пасеку и съел 30 килограммов меда

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  • 7.10.2023, 15:26
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На Полесье медведь пришел на пасеку и съел 30 килограммов меда

Перед этим он встретился с людьми.

На Полесье медведь атаковал пасеку и съел 30 килограммов меда.

Происшествие случилось в деревне Хочень, что в Житковичском районе.

Два пчеловода в минувший вторник лишились нескольких ульев и меда.

Николай Рай встретился с «преступником» нос к носу, когда возвращался от реки домой.

— Ехал на велосипеде, — говорит мужчина, — cмотрю, метрах в пяти бежит зверек. Поскольку накануне у знакомого удрала вьетнамская свинья, подумал, что она. Еще удивился, что крупноватая. И лишь когда животное, испугавшись (сам я не успел), шустро забралось на дерево, распознал бурого медведя.

Зверь в упор смотрел на человека, пока тот не скрылся. И отправился на пасеку.

Утром здесь обнаружили три разоренные улья. Мишка хорошо подкрепился, съев больше 30 килограммов меда, что пчеловоды оставляют на корм пчелам.

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