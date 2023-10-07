На Полесье медведь пришел на пасеку и съел 30 килограммов меда

На Полесье медведь пришел на пасеку и съел 30 килограммов меда4
- 7.10.2023, 15:26
- 2,318
Перед этим он встретился с людьми.
На Полесье медведь атаковал пасеку и съел 30 килограммов меда.
Происшествие случилось в деревне Хочень, что в Житковичском районе.
Два пчеловода в минувший вторник лишились нескольких ульев и меда.
Николай Рай встретился с «преступником» нос к носу, когда возвращался от реки домой.
— Ехал на велосипеде, — говорит мужчина, — cмотрю, метрах в пяти бежит зверек. Поскольку накануне у знакомого удрала вьетнамская свинья, подумал, что она. Еще удивился, что крупноватая. И лишь когда животное, испугавшись (сам я не успел), шустро забралось на дерево, распознал бурого медведя.
Зверь в упор смотрел на человека, пока тот не скрылся. И отправился на пасеку.
Утром здесь обнаружили три разоренные улья. Мишка хорошо подкрепился, съев больше 30 килограммов меда, что пчеловоды оставляют на корм пчелам.