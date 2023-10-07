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Лукашисты хотят менять нефть из Саудовской Аравии на белорусское молоко

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  • 7.10.2023, 15:42
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Лукашисты хотят менять нефть из Саудовской Аравии на белорусское молоко

Денег совсем нет?

Тему поставок из Саудовской Аравии «нефтехимической продукции» обсудили на встрече 6 октября посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой и посол этого арабского государства в России и (по совместительству) Беларуси Абдулрахман Сулейман аль-Ахмед.

Телеграм-канал «Позірк» отмечает, что Беларусь в свою очередь готова экспортировать в Саудовскую Аравию «молоко и молочную продукцию».

Во время переговоров стороны также рассмотрели «актуальные вопросы двусторонней повестки дня, <…>, развитие договорно-правовой базы, взаимную поддержку в рамках международных организаций».

Кроме этого, была поднята тема «очередного заседания межправительственного совместного комитета по сотрудничеству», на котором «значительный импульс» получит «развитие торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Саудовской Аравией».

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