У Зеленского отреагировали на события в Израиле: из-за РФ мир погружается в хаос 7.10.2023, 15:50

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Поражение России сможет вернуть мир к стабильности.

Боевые действия в Израиле и массированные ракетные удары - это последствия того, что Россия разрушает глобальную безопасность. Из-за действий Москвы мир погружается в хаос.

Как сообщает РБК-Украина, об этом напиал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

«Последствия. Все, что Россия делает в Украине, - это разрушение глобальной безопасности, глобальных правил, глобальных соглашений. Как следствие, мир погружается в хаос, а террористические сообщества начинают вести себя все более дерзко, агрессивно и даже объявлять войны целым странам», - отметил он.

Подоляк считает, что поражение России сможет вернуть мир к стабильности. Он назвал Москву «ключевым спонсором глобального терроризма и автором краха международного права».

Что известно о ситуации в Израиле

Сегодня, 7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля . По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов, обстрелы продолжаются.

ХАМАС проник в населенные пункты на юге Израиля, известно более 30 пленных израильтян. Армия обороны Израиля объявила о начале «контртеррористической операции» под названием «Железные Мечи» в секторе Газа. Десятки истребителей атакуют объекты ХАМАС.

По состоянию на 13:00 известно о по меньшей мере 22 жертвах и более 500 пострадавших, однако украинцев среди них нет.

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