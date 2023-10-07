ВСУ захватили «лучший танк России» 1 7.10.2023, 16:36

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«Распаковку» техники сняли на видео.

Новейший российский танк Т-90М Прорыв, который Путин называл «лучшим танком в мире», который «не имеет аналогов», был захвачен украинскими воинами в селе Работино Запорожской области. Это уже третий трофейный «Прорыв» в ВСУ, первые два были практически в идеальном состоянии. Этот танк потерпел поражение: сначала от наших противотанкистов, потом от российских дронов. Но главные и самые дорогие модули «Прорыва» – электронный панорамный прицел полностью исправен, а прицел наводчика хоть и получил повреждение линзы, но будет отремонтирован полностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот танк уже «зачислили» в штат отдельного штурмового батальона «Скала», который вывез танк на ремонт из Работино. Детальнее о том, как бойцам удалось захватить вражеский танк, - смотрите в материале на ютуб-канале Бутусов Плюс.

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