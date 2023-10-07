закрыть
7 октября 2023, суббота, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Белостоке покажут спектакль, посвященный Анджею Почобуту и всем белорусским политзаключенным

  • 7.10.2023, 16:55
В Белостоке покажут спектакль, посвященный Анджею Почобуту и всем белорусским политзаключенным

Постановка показывает, что с человеком может сделать политический фанатизм.

Историческое общество имени Дануты Седзикувны «Инки» и театр имени Стефана Ярача из Лодзи приглашают на спектакль «Разговоры с палачом» Казимежа Мочарского в обработке Зыгмунта Хюбнера.

«Разговоры с палачом» Казимежа Мочарского – это путешествие в глубины отравленного идеологией ума. Жертва и палач 9 месяцев проводят вместе в тесной тюремной камере, осужденные друг на друга решением сталинских властей. Главные герои спектакля – героический солдат Армии Крайовой, командир подпольной информационной службы Казимеж Мочарский и немецкий нацистский преступник, ликвидатор Варшавского гетто Юрген Штроп.

«Разговоры с палачом» показывают, что с человеком может сделать политический фанатизм.

В постановке участвуют Лукаш Левандовский в роли Казимежа Мочарского, Славомир Гжимковский в роли Юргена Штропа и Радослав Осипюк в роли Густава Шельке. Режиссер – Михал Хросинский.

Спектакль посвящен журналисту Анджею Почобуту и всем политзаключенным Беларуси.

Показ состоится 9 октября в 18 часов в кинотеатре «Тон» в Белостоке. Вход свободный, количество мест ограничено.

Анджея Почобута задержали 25 марта 2021 года в Гродно после обыска в его доме. С тех пор журналист побывал в СИЗО Минска, Жодино и Гродно. 8 февраля 2022 года Почобута осудили на 8 лет колонии, а 21 июня стало известно, что политзаключенного перевели в Новополоцкую колонию №1.

Анджея Почобута обвинили по ст. 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь») и ст. 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды»). В обвинении против журналиста говорится, что в СМИ Почобут назвал агрессией нападение СССР на Польшу в 1939 году. Криминальными также посчитали его заявления в защиту польского меньшинства в Беларуси и статьи в издании Gazeta Wyborcza о белорусских протестах в 2020-м.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин