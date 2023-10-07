В Белостоке покажут спектакль, посвященный Анджею Почобуту и всем белорусским политзаключенным 7.10.2023, 16:55

Постановка показывает, что с человеком может сделать политический фанатизм.

Историческое общество имени Дануты Седзикувны «Инки» и театр имени Стефана Ярача из Лодзи приглашают на спектакль «Разговоры с палачом» Казимежа Мочарского в обработке Зыгмунта Хюбнера.

«Разговоры с палачом» Казимежа Мочарского – это путешествие в глубины отравленного идеологией ума. Жертва и палач 9 месяцев проводят вместе в тесной тюремной камере, осужденные друг на друга решением сталинских властей. Главные герои спектакля – героический солдат Армии Крайовой, командир подпольной информационной службы Казимеж Мочарский и немецкий нацистский преступник, ликвидатор Варшавского гетто Юрген Штроп.

«Разговоры с палачом» показывают, что с человеком может сделать политический фанатизм.

В постановке участвуют Лукаш Левандовский в роли Казимежа Мочарского, Славомир Гжимковский в роли Юргена Штропа и Радослав Осипюк в роли Густава Шельке. Режиссер – Михал Хросинский.

Спектакль посвящен журналисту Анджею Почобуту и всем политзаключенным Беларуси.

Показ состоится 9 октября в 18 часов в кинотеатре «Тон» в Белостоке. Вход свободный, количество мест ограничено.

Анджея Почобута задержали 25 марта 2021 года в Гродно после обыска в его доме. С тех пор журналист побывал в СИЗО Минска, Жодино и Гродно. 8 февраля 2022 года Почобута осудили на 8 лет колонии, а 21 июня стало известно, что политзаключенного перевели в Новополоцкую колонию №1.

Анджея Почобута обвинили по ст. 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь») и ст. 130 УК РБ («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды»). В обвинении против журналиста говорится, что в СМИ Почобут назвал агрессией нападение СССР на Польшу в 1939 году. Криминальными также посчитали его заявления в защиту польского меньшинства в Беларуси и статьи в издании Gazeta Wyborcza о белорусских протестах в 2020-м.

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