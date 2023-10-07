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Двух известных хоккейных тренеров из Беларуси, работавших за границей, уволили

  • 7.10.2023, 17:20
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Двух известных хоккейных тренеров из Беларуси, работавших за границей, уволили

Не впечатлили результаты.

Два известных хоккейных тренера из Беларуси, работавшие за границей, оказались уволены, сообщает «Зеркало». «Барыс» из Казахстана расстался с Андреем Скабелкой, а польский клуб «Тыхы» — с Андреем Сидоренко.

«Барыс» из Астаны поблагодарил Андрея Скабелку за работу, хотя результаты команды в нынешнем сезоне совсем не впечатляли. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) астанинский клуб занимает в своей конференции предпоследнее место. Ранее белорусский специалист возглавлял «Барыс» с 2018 по 2020 годы, когда команда дважды выходила во второй раунд плей-офф, а также в сезоне-2022/23 (последнее место).

Тем временем польский клуб «Тыхы» объявил о прекращении сотрудничества с Андреем Сидоренко. Он принял команду в декабре 2021 года. За это время сумел выиграть Кубок Польши и завоевать серебряные медали чемпионата. В нынешнем розыгрыше польской лиги «Тыхы» идут четвертыми, что, видимо, и не устроило руководство клуба.

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