Гомельские пропагандисты позлорадствовали по поводу войны в Израиле

Гомельские пропагандисты позлорадствовали по поводу войны в Израиле1
- 7.10.2023, 17:49
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В трагедии нашли повод для шуток.
Неофициальный телеграм-канал Гомельского облисполкома «Говорит Гомель» посчитал, что предпринятые террористической группировкой Хамас военные действия в Израиле — хороший повод для шутки, заметил «Флагшток».
В этом телеграм-канале размещено фото российских звезд Максима Галкина и Аллы Пугачевой, которые выступили против развязанной руководством России войны в Украине и выехали за границу. Фото сопровождается подписью: «Ну, как там дела в Израиле? Как «убежали от войны?»
Этот телеграм-канал, отмечает «Флагшток», контролируется Дмитрием Исаченко — 33-летним начальником отдела информационно-аналитической работы и мониторинга Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.
Как писал сайт Charter97.org, ранее уничтожению мирных израильтян террористами ХАМАСа порадовались российские пропагандисты.