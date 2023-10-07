Гомельские пропагандисты позлорадствовали по поводу войны в Израиле 1 7.10.2023, 17:49

8,242

В трагедии нашли повод для шуток.

Неофициальный телеграм-канал Гомельского облисполкома «Говорит Гомель» посчитал, что предпринятые террористической группировкой Хамас военные действия в Израиле — хороший повод для шутки, заметил «Флагшток».

В этом телеграм-канале размещено фото российских звезд Максима Галкина и Аллы Пугачевой, которые выступили против развязанной руководством России войны в Украине и выехали за границу. Фото сопровождается подписью: «Ну, как там дела в Израиле? Как «убежали от войны?»

Этот телеграм-канал, отмечает «Флагшток», контролируется Дмитрием Исаченко — 33-летним начальником отдела информационно-аналитической работы и мониторинга Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

Как писал сайт Charter97.org, ранее уничтожению мирных израильтян террористами ХАМАСа порадовались российские пропагандисты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».