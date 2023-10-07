закрыть
7 октября 2023, суббота, 19:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какой готовый бизнес можно купить в Минске

  • 7.10.2023, 19:07
Какой готовый бизнес можно купить в Минске

Варианты до $15 тысяч.

Кто сказал, что свое дело нужно обязательно начинать с нуля? Покупка готового бизнеса тоже может быть отличным решением. Правда, очень важно предварительно проверить, налажены ли в компании бизнес-процессы, действительно ли организация работала честно и прозрачно, нет ли у нее долгов. Сейчас на рынке немало предложений по продаже готового бизнеса в разных сферах. Журналисты myfin.by решили обратить внимание на доступные варианты – до $15 тысяч.

Столярная мастерская (10500 руб. ~ 3150$)

Продается полностью оборудованная столярная мастерская в центре Минска (пр-т Машерова, 17/1) в охраняемом здании с хорошими подъездными путями и парковкой, рядом есть строительный магазин. Плата за арендуемое помещение всего 74 руб. в месяц. В мастерской есть все необходимое оборудование для производства как мелких изделий, так и мебели из массива дерева, качественный ручной и электроинструмент от известных производителей (Bosch, DeWalt, Makita и другие). Владелец обещает подсказать каналы продаж и контакты поставщиков. Возможен торг.

Интернет-магазин систем хранения (21000 руб. ~ 7000 $)

Кого-то может заинтересовать интернет-магазин систем хранения (для гаража, инвентарных комнат, кладок, мастерских). Магазин работает с 2018 года и, по словам собственника, «не имеет конкурентов». Также продавец уверяет: «Сайт на первой странице в поисковиках и не требует продвижения, все процессы налажены, магазин работает со строительными торговыми сетями». В стоимость входит товарный остаток на 7-8 тысяч рублей (для работы на 1-1,5 месяца).

Кофейня O'Vkusno в ТЦ «Арена-сити» (19500 ~ 6500$)

Действующая кoфeйня-ocтpoвoк O’Vkusno нa 1 этaжe TЦ «Apeнa-cити» на проспекте Победителей рaбoтaeт c лета 2022 гoдa. Арендная плата в месяц составляет 250 руб. плюс коммунальные платежи (около 160 руб.). Реализуемая пpoдyкция: кофе, мoлoчныe кoктeйли и cмyзи c выcoким coдepжaниeм бeлкa (pядoм расположен кpyглocyтoчный тpeнaжepный зaл GYM24), лeтниe пpoxлaдитeльныe нaпитки. Владельцами тестируется нoвoe нaпpaвлeниe в paмкax дeйcтвyющeгo бизнeca – пpoдaжa пpoтeинa чepeз интepнeт и нa мecтe. Продавец готов к торгу с заинтересованными покупателями.

Салон красоты в Лошице (25500 ~ 8500$)

Продается действующий салон красоты в Ленинском районе. Располагается на 1-м этаже в многоквартирном доме, с отдельным входом. В салоне оказывают парикмахерские услуги, делают маникюр, окрашивают брови и ресницы. Площадь арендуемого помещения 40 кв.м, стоимость аренды с коммунальными платежами – 800 руб. в месяц. По словам владельца, в помещении выполнен качественный современный ремонт, все оборудование в отличном состоянии, установлены камеры видеонаблюдения. Нынешний собственник также говорит о чистой прибыли от 1500 тыс. бел. руб./месяц.

Магазин разливных напитков (24000 руб. ~ 8000$)

Продается магазин разливных напитков во Фрунзенском районе в месте с высоким пешеходным трафиком. Продавец уверяет, что бизнес успешно работает более 4 лет. В магазине установлено 8 двойных кранов. Есть возможность расширения. Заведение расположено на первом этаже с отдельным входом. За арендуемое помещение площадью 15 кв.м сумма арендной платы с коммунальными услугами – 300 руб. в месяц. По словам собственника, выручка в зависимости от сезона составляет от 200 до 800 руб. в день, средний показатель прибыли – от 2000 до 4000 руб. в месяц.

Салон красоты на ул. Октябрьской (21378 руб. ~ 7000$)

Салон находится недалеко от станции метро «Первомайская». Владелец оценивает свой бизнес как «стабильно работающий, раскрученный и прибыльный, без задолженностей и обременений». Помещение арендовано на длительный срок, его площадь – 84 кв.м. Предусмотрены отдельный вход, санузел, комната педикюра, кабинет для бровиста-визажиста, обустроенная зона под маникюр с оборудованным местом под стерилизацию инструментов, а также комната отдыха для персонала. Одним из преимуществ помещения собственник бизнеса называет панорамные окна с видом на сад. В помещениях качественный новый ремонт в современном стиле. Собственник отмечает, что в салоне есть все необходимое для работы: стильная мебель, оборудование, материалы премиум-сегмента. По словам владельца, у салона есть подписка на сервис для онлайн-записи и автоматизацию финансов Yclients, работающие и раскрученные социальные сети, хороший таргетолог, собрана база постоянных клиентов.

Барбершоп у метро «Парк Челюскинцев» (24 000 руб. ~ 8 000$)

Выставлен на продажу небольшой барбершоп, расположенный недалеко от стрит-фуд площадки «Лучшая улица» возле метро «Парк Челюскинцев». За помещение 25 кв.м арендная плата составляет 360 рублей в месяц. Собственник отмечает, что в объекте выполнен дизайнерский ремонт, есть ресепшен и комната отдыха, оборудовано 1 рабочее место, есть возможность добавить еще 2. В штате работает 1 профессиональный сотрудник.

Школа английского языка (30000 руб. ~ 10 000S)

Продается школа английского языка, расположенная в районе «Минск Мир». Школа работает 4 года. По словам собственника, у школы «наработана хорошая история и репутация, есть все необходимое для успешной работы, дополнительных вложений не требуется». Все материальные и нематериальные активы входят в стоимость продажи. Площадь помещения – 76 кв. м, частная аренда. Отдельный вход, есть парковка. В помещениях сделан дорогостоящий хороший ремонт. Есть 2 рабочих класса, отдельный кабинет для индивидуальных занятий, зона отдыха и ресепшен. В штате 4 высококвалифицированных преподавателя, которые готовы остаться с новым собственником на прежних условиях. Постоянно обучаются более 60 учеников. Всего – 11 групп обучающихся: взрослые, подростки, дети от 2 лет. По информации владельца, постоянная чистая прибыль составляет от 4 000 руб. Заявленная причина продажи – отъезд владельца в другую страну.

Баня на дровах + беседка (34 500 ~ 11500$)

Продается действующий бизнес, работающий 13 лет: баня на дровах и беседка, которые можно сдавать в аренду. Баня расположена в частном секторе Первомайского района г. Минска, что позволяет работать круглосуточно. Отмечается, что все процессы выстроены, работает обученный персонал. По словам владельца, есть постоянные клиенты, баня забронирована по 6 дней в неделю.

Баня – помещение площадью 114 кв. м с арендной платой 1899 руб. в месяц – включает: 2 печки, насосы, фильтры, электрокамин, парилку на 5-6 человек, бассейн с подогревом, комнату отдыха. Основные затраты: аренда, зарплата работникам, расходные материалы. Собственник говорит о прибыли по данному направлению около 1800 руб. в не самые успешные месяцы.

Кофейня в ТЦ «Тивали» (36917 руб. ~ 12300$)

Продается работающая более 5 лет кофейня «Грин кафе» в ТЦ «Тивали» на ул. Притыцкого, у станции метро «Спортивная». Заведение с симпатичным интерьером, по словам продавца, полностью оснащено и укомплектовано всем необходимым. Работает хорошо обученный опытный персонал. Площадь арендованного помещения – 54 кв. м, арендная плата – 1370 руб. + оплата коммунальных услуг от 450 до 600 руб. в зависимости от сезона. Длительный договор аренды, порядочный арендодатель. Все оборудование кофейни и мебель в собственности. Есть аккаунт в Instagam. Реклама кофейни размещена в ключевых местах в ТЦ.

Сaлoн мeбeли в МТЦ «Трюм» (39500 ~ 13170$)

Пpoдaeтcя caлoн кopпycнoй мeбeли и кyxoнь, расположенный нa вepxнeм яpyce MТЦ «Tpюм». Арендная плaтa составляет 1100 pyблeй, кoммyнaльныe плaтeжи – 380 pyб. В салоне paбoтaeт oбyчeнный и диcциплиниpoвaнный coтpyдник, имeющий длитeльный oпыт paбoты c клиeнтaми, влaдeющий пpoгpaммaми «ПPO100» и «Бaзиc Meбeльщик». B caлoнe пpeдcтaвлeны выcтaвoчные oбpaзцы кyxoнь, фacaдoв, cтoлeшниц, paзличнoй фypнитypы, а также oбpaзцы шкaфoв. Собственник обещает пepeдaть кoнтaкты нaдежныx пocтaвщикoв кoмплeктyющиx и мaтepиaлoв, которые готовы предоставлять товары c cyщecтвeннoй cкидкoй.

Цветочный магазин на ул. Кальварийской (40500 руб. ~ 13500$)

Продается цветочный магазин, расположенный недалеко от станции метро «Молодежная» и ТЦ «Корона». Работает онлайн-доставка, есть сайт. Площадь арендованного помещения – 60 кв. м. Собственник говорит, что арендная плата невысока, выполнен хороший ремонт, установлено дорогостоящее холодильное оборудование, не требуется дополнительных вложений. В штате 3 сотрудника, готовых остаться работать с новым собственником. Все материальные и нематериальные активы входят в стоимость продажи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин