Какой готовый бизнес можно купить в Минске 7.10.2023, 19:07

Варианты до $15 тысяч.

Кто сказал, что свое дело нужно обязательно начинать с нуля? Покупка готового бизнеса тоже может быть отличным решением. Правда, очень важно предварительно проверить, налажены ли в компании бизнес-процессы, действительно ли организация работала честно и прозрачно, нет ли у нее долгов. Сейчас на рынке немало предложений по продаже готового бизнеса в разных сферах. Журналисты myfin.by решили обратить внимание на доступные варианты – до $15 тысяч.

Столярная мастерская (10500 руб. ~ 3150$)

Продается полностью оборудованная столярная мастерская в центре Минска (пр-т Машерова, 17/1) в охраняемом здании с хорошими подъездными путями и парковкой, рядом есть строительный магазин. Плата за арендуемое помещение всего 74 руб. в месяц. В мастерской есть все необходимое оборудование для производства как мелких изделий, так и мебели из массива дерева, качественный ручной и электроинструмент от известных производителей (Bosch, DeWalt, Makita и другие). Владелец обещает подсказать каналы продаж и контакты поставщиков. Возможен торг.

Интернет-магазин систем хранения (21000 руб. ~ 7000 $)

Кого-то может заинтересовать интернет-магазин систем хранения (для гаража, инвентарных комнат, кладок, мастерских). Магазин работает с 2018 года и, по словам собственника, «не имеет конкурентов». Также продавец уверяет: «Сайт на первой странице в поисковиках и не требует продвижения, все процессы налажены, магазин работает со строительными торговыми сетями». В стоимость входит товарный остаток на 7-8 тысяч рублей (для работы на 1-1,5 месяца).

Кофейня O'Vkusno в ТЦ «Арена-сити» (19500 ~ 6500$)

Действующая кoфeйня-ocтpoвoк O’Vkusno нa 1 этaжe TЦ «Apeнa-cити» на проспекте Победителей рaбoтaeт c лета 2022 гoдa. Арендная плата в месяц составляет 250 руб. плюс коммунальные платежи (около 160 руб.). Реализуемая пpoдyкция: кофе, мoлoчныe кoктeйли и cмyзи c выcoким coдepжaниeм бeлкa (pядoм расположен кpyглocyтoчный тpeнaжepный зaл GYM24), лeтниe пpoxлaдитeльныe нaпитки. Владельцами тестируется нoвoe нaпpaвлeниe в paмкax дeйcтвyющeгo бизнeca – пpoдaжa пpoтeинa чepeз интepнeт и нa мecтe. Продавец готов к торгу с заинтересованными покупателями.

Салон красоты в Лошице (25500 ~ 8500$)

Продается действующий салон красоты в Ленинском районе. Располагается на 1-м этаже в многоквартирном доме, с отдельным входом. В салоне оказывают парикмахерские услуги, делают маникюр, окрашивают брови и ресницы. Площадь арендуемого помещения 40 кв.м, стоимость аренды с коммунальными платежами – 800 руб. в месяц. По словам владельца, в помещении выполнен качественный современный ремонт, все оборудование в отличном состоянии, установлены камеры видеонаблюдения. Нынешний собственник также говорит о чистой прибыли от 1500 тыс. бел. руб./месяц.

Магазин разливных напитков (24000 руб. ~ 8000$)

Продается магазин разливных напитков во Фрунзенском районе в месте с высоким пешеходным трафиком. Продавец уверяет, что бизнес успешно работает более 4 лет. В магазине установлено 8 двойных кранов. Есть возможность расширения. Заведение расположено на первом этаже с отдельным входом. За арендуемое помещение площадью 15 кв.м сумма арендной платы с коммунальными услугами – 300 руб. в месяц. По словам собственника, выручка в зависимости от сезона составляет от 200 до 800 руб. в день, средний показатель прибыли – от 2000 до 4000 руб. в месяц.

Салон красоты на ул. Октябрьской (21378 руб. ~ 7000$)

Салон находится недалеко от станции метро «Первомайская». Владелец оценивает свой бизнес как «стабильно работающий, раскрученный и прибыльный, без задолженностей и обременений». Помещение арендовано на длительный срок, его площадь – 84 кв.м. Предусмотрены отдельный вход, санузел, комната педикюра, кабинет для бровиста-визажиста, обустроенная зона под маникюр с оборудованным местом под стерилизацию инструментов, а также комната отдыха для персонала. Одним из преимуществ помещения собственник бизнеса называет панорамные окна с видом на сад. В помещениях качественный новый ремонт в современном стиле. Собственник отмечает, что в салоне есть все необходимое для работы: стильная мебель, оборудование, материалы премиум-сегмента. По словам владельца, у салона есть подписка на сервис для онлайн-записи и автоматизацию финансов Yclients, работающие и раскрученные социальные сети, хороший таргетолог, собрана база постоянных клиентов.

Барбершоп у метро «Парк Челюскинцев» (24 000 руб. ~ 8 000$)

Выставлен на продажу небольшой барбершоп, расположенный недалеко от стрит-фуд площадки «Лучшая улица» возле метро «Парк Челюскинцев». За помещение 25 кв.м арендная плата составляет 360 рублей в месяц. Собственник отмечает, что в объекте выполнен дизайнерский ремонт, есть ресепшен и комната отдыха, оборудовано 1 рабочее место, есть возможность добавить еще 2. В штате работает 1 профессиональный сотрудник.

Школа английского языка (30000 руб. ~ 10 000S)

Продается школа английского языка, расположенная в районе «Минск Мир». Школа работает 4 года. По словам собственника, у школы «наработана хорошая история и репутация, есть все необходимое для успешной работы, дополнительных вложений не требуется». Все материальные и нематериальные активы входят в стоимость продажи. Площадь помещения – 76 кв. м, частная аренда. Отдельный вход, есть парковка. В помещениях сделан дорогостоящий хороший ремонт. Есть 2 рабочих класса, отдельный кабинет для индивидуальных занятий, зона отдыха и ресепшен. В штате 4 высококвалифицированных преподавателя, которые готовы остаться с новым собственником на прежних условиях. Постоянно обучаются более 60 учеников. Всего – 11 групп обучающихся: взрослые, подростки, дети от 2 лет. По информации владельца, постоянная чистая прибыль составляет от 4 000 руб. Заявленная причина продажи – отъезд владельца в другую страну.

Баня на дровах + беседка (34 500 ~ 11500$)

Продается действующий бизнес, работающий 13 лет: баня на дровах и беседка, которые можно сдавать в аренду. Баня расположена в частном секторе Первомайского района г. Минска, что позволяет работать круглосуточно. Отмечается, что все процессы выстроены, работает обученный персонал. По словам владельца, есть постоянные клиенты, баня забронирована по 6 дней в неделю.

Баня – помещение площадью 114 кв. м с арендной платой 1899 руб. в месяц – включает: 2 печки, насосы, фильтры, электрокамин, парилку на 5-6 человек, бассейн с подогревом, комнату отдыха. Основные затраты: аренда, зарплата работникам, расходные материалы. Собственник говорит о прибыли по данному направлению около 1800 руб. в не самые успешные месяцы.

Кофейня в ТЦ «Тивали» (36917 руб. ~ 12300$)

Продается работающая более 5 лет кофейня «Грин кафе» в ТЦ «Тивали» на ул. Притыцкого, у станции метро «Спортивная». Заведение с симпатичным интерьером, по словам продавца, полностью оснащено и укомплектовано всем необходимым. Работает хорошо обученный опытный персонал. Площадь арендованного помещения – 54 кв. м, арендная плата – 1370 руб. + оплата коммунальных услуг от 450 до 600 руб. в зависимости от сезона. Длительный договор аренды, порядочный арендодатель. Все оборудование кофейни и мебель в собственности. Есть аккаунт в Instagam. Реклама кофейни размещена в ключевых местах в ТЦ.

Сaлoн мeбeли в МТЦ «Трюм» (39500 ~ 13170$)

Пpoдaeтcя caлoн кopпycнoй мeбeли и кyxoнь, расположенный нa вepxнeм яpyce MТЦ «Tpюм». Арендная плaтa составляет 1100 pyблeй, кoммyнaльныe плaтeжи – 380 pyб. В салоне paбoтaeт oбyчeнный и диcциплиниpoвaнный coтpyдник, имeющий длитeльный oпыт paбoты c клиeнтaми, влaдeющий пpoгpaммaми «ПPO100» и «Бaзиc Meбeльщик». B caлoнe пpeдcтaвлeны выcтaвoчные oбpaзцы кyxoнь, фacaдoв, cтoлeшниц, paзличнoй фypнитypы, а также oбpaзцы шкaфoв. Собственник обещает пepeдaть кoнтaкты нaдежныx пocтaвщикoв кoмплeктyющиx и мaтepиaлoв, которые готовы предоставлять товары c cyщecтвeннoй cкидкoй.

Цветочный магазин на ул. Кальварийской (40500 руб. ~ 13500$)

Продается цветочный магазин, расположенный недалеко от станции метро «Молодежная» и ТЦ «Корона». Работает онлайн-доставка, есть сайт. Площадь арендованного помещения – 60 кв. м. Собственник говорит, что арендная плата невысока, выполнен хороший ремонт, установлено дорогостоящее холодильное оборудование, не требуется дополнительных вложений. В штате 3 сотрудника, готовых остаться работать с новым собственником. Все материальные и нематериальные активы входят в стоимость продажи.

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