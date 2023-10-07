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Мебель Versace и итальянские люстры: под Минском за полмиллиона долларов продают лакшери-коттедж

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  • 7.10.2023, 19:45
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Мебель Versace и итальянские люстры: под Минском за полмиллиона долларов продают лакшери-коттедж

В престижном закрытом поселке.

Загородный дом, находящийся в ценовой категории «выше среднего», расположен в престижном закрытом поселке, рядом с лесом и водоемом, полностью меблирован и готов к беззаботному круглогодичному проживанию, пишет Realt.by.

Коттедж находится в закрытом поселке «Ясная поляна». Этот коттеджный поселок расположен на юго-западной окраине деревни Липовая Колода, в устье реки Волма, входящей в состав угодий биологического заказника «Глебовка». Расстояние от дома до МКАД составляет около 12 километров. Путь до Национального аэропорта займет 25 минут.

Выставленный на продажу дом был построен в 2016 году, но выглядит достаточно свежим и актуальным. Материал постройки — белый кирпич. Площадь коттеджа составляет 245 квадратных метров. При этом благодаря панорамным окнам, практически плоской крыше и лаконичной архитектуре одноэтажный дом совсем не кажется массивным.

Внутри дом полностью отделан и обставлен. В коттедже сделан дизайнерский ремонт с использованием качественных материалов − паркет «Косвик», итальянская плитка, в кабинете мебель «Версаче», итальянские люстры «Маска». Кстати, продается дом со всей обстановкой.

В доме есть все удобства: электроснабжение, вода, канализация и газ. Отопление — на газу.

Площадь участка составляет 15 соток. Здесь сделан ландшафтный дизайн — есть газон, дорожки, туи. Прямо к дому подходит и сосновый лес.

С улицы коттедж почти незаметен, ведь одноэтажное строение почти полностью скрывается за забором. Кстати, обратите внимание на дороги и тротуары. Таким качественным благоустройством может похвастаться весь поселок.

Стоимость дома в поселке «Ясная поляна» — 549 тысяч долларов.

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