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Сын российского олигарха случайно унизил Путина, поздравляя его с днем рождения

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  • 7.10.2023, 19:59
  • 10,316
Сын российского олигарха случайно унизил Путина, поздравляя его с днем рождения

Сеть разразилась искрометными комментариями.

Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, сын российского олигарха Бориса Ротенберга, второй год подряд позорится, поздравляя президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

Ротенберг-младший поздравил главу Кремля, опубликовав пост на своем телеграм-канале. В сети отметили, что Роман в своем поздравлении назвал Путина «капитаном», хотя тот является верховным главнокомандующим и полковником ФСБ. Таким образом, сын олигарха случайно унизил президента РФ.

«С какими бы сложностями мы ни сталкивались, мы их все преодолеем, потому что у нас есть мудрый и решительный Капитан, который каждый день трудится на благо России», — написал Ротенберг.

Пользователи массово шутят о подхалимстве Ротенберга.

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