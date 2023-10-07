Сын российского олигарха случайно унизил Путина, поздравляя его с днем рождения 3 7.10.2023, 19:59

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Сеть разразилась искрометными комментариями.

Главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, сын российского олигарха Бориса Ротенберга, второй год подряд позорится, поздравляя президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

Ротенберг-младший поздравил главу Кремля, опубликовав пост на своем телеграм-канале. В сети отметили, что Роман в своем поздравлении назвал Путина «капитаном», хотя тот является верховным главнокомандующим и полковником ФСБ. Таким образом, сын олигарха случайно унизил президента РФ.

«С какими бы сложностями мы ни сталкивались, мы их все преодолеем, потому что у нас есть мудрый и решительный Капитан, который каждый день трудится на благо России», — написал Ротенберг.

Пользователи массово шутят о подхалимстве Ротенберга.

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