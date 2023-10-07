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На железнодорожной станции в Минске произошла утечка опасного вещества

  • 7.10.2023, 20:14
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На железнодорожной станции в Минске произошла утечка опасного вещества

В МЧС рассказали подробности.

На железнодорожной станции в Минске в субботу произошла утечка пероксида водорода. Инцидент ликвидирован, сообщили в МЧС.

«При формировании состава поезда на железнодорожной станции «Шабаны», около 10.30 дежурным персоналом обнаружена течь раствора пероксида водорода из контейнера, где находились 20 пластиковых кубических емкостей с веществом», - рассказали в ведомстве.

Работники МЧС осаждали пары и изолировали опасную зону, расцепив вагонов. Затем платформы с контейнерами направили в отстойник.

После вскрытия контейнера обнаружены пластиковые емкости, из которых текло вещество. Его откачали, разбавили и утилизировали.

«Инцидент ликвидирован. Причина устанавливается», - сообщили в МЧС.

В ведомстве также добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. Эвакуация не проводилась. 

Раствор пероксида водорода (перекись водорода 60%) – бесцветная жидкость, способная воспламенять горючие вещества. Опасна при вдыхании, попадании внутрь. Способна взрываться при нагревании, загрязнении, соединении с нефтепродуктами.

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