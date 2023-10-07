«Железные мечи» против подопечных ГРУ Телеграм-канал «Сито Сократа»

7.10.2023, 20:54

У ХАМАС такой же почерк, как у террористов из российской армии в Буче.

Израиль переживает очередной трудный момент своей истории. Страна была атакована палестинскими террористами из ХАМАСа и «Исламского джихада». Их главари объявили о проведении серии убийственных акций под названием «Наводнение Аль-Аксы» на территориях прилегающих к Сектору Газа, превращенному 13 лет назад в Хамастан, который представляет собой некий аналог российских террористических образований типа «ДНР» или «ЛНР». При этом палестинские террористы выпустили свыше 3 тыс. ракет и снарядов по израильским населенным пунктам. В ходе террористического набега по предварительным данным израильской стороны погибли как минимум 100 израильтян, около 1000 человек получили ранения.

Министром обороны Галантом объявлено о начале контртеррористической операции «Железные мечи» с целью полного уничтожение террористов. Очевидно, что правительству Нетаньяху необходимо в считанные часы показать эффективную зачистку сил палестинского агрессора для стабилизации ситуации в стране.

Если говорить о качествах очередного поколения палестинских боевиков, подготовленных с помощью иранского КСИР и российского ГРУ, то это форменные выродки. Эти нелюди глумятся над захваченными в плен израильскими девушками, стариками, расстреливают безоружных людей на автомагистралях. Наблюдается такой же почерк, как у террористов из российской армии в Буче в 2022 году. Этому нечего удивляться, ведь поработали пресловутые российские инструктора и планировщики спецопераций.

Делегации ХАМАС с распростертыми объятиями регулярно принимали в Москве. В марте 2023 года Россию посетили члены политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук и Иззат Ришка. В ходе переговоров в МИД обсуждалась российская помощь боевикам для планирования военной операции против Израиля. Также была согласована координация между Москвой, Тегераном, ХАМАС и Хезболлой, иными словами после майской операции ЦАХАЛа «Щит и стрела» в Москве решили помочь восстановить военный потенциал боевиков, дабы навредить Иерусалиму и подыграть иранским дружкам.

Конечно РФ, завязшая в войне против Украины, имеет очень ограниченные ресурсы, но вполне достаточные для подготовки ассиметричных ударов по Израилю. Интересы команды Путина здесь имеют сразу несколько измерений. Прежде всего следует упомянуть пещерный антисемитизм самого Путина. Он ненавидит президента Украины Зеленского за его еврейские корни, к тому же антисемитские выпады используются для подыгрывания мусульманскому элементу в рядах российской оккупационной армии. По некоторым данным в рядах ВС РФ, занимающихся продвижением «русского мира», 40% составляют мусульмане. Москва по умолчанию на стороне террористов ХАМАС. К слову из-за засилья мусульман внутри России Путин прогибается под Кадырова, а также с легкостью слил православную Армению.

В околокремлевской экспертной тусовке царит эйфория по случаю жесткой эскалации арабо-израильского противостояния. Там рукоплещут палестинским террористам. После того, как Иран оказал военно-техническую помощь российской стороне, в РФ с воодушевлением встречают любое сообщение о бедах врагов Тегерана. По линии ГРУ отрабатываются феерические сюжеты о том, что Израиль ослабила военная помощь Украине или бред о том как украинские спецслужбы готовили боевиков ХАМАС. Все это дымовая завеса, тогда как на самом деле кремлевцы вне себя от радости из-за новой войны против Израиля и работают над ее расширением для отвлечения внимания мирового сообщества от российской агрессии против Украины.

Путинцы мечтают сорвать нормализацию отношений Израиля с арабским миром, особенно саудитами, а потому помогают иранцам разыгрывать палестинскую карту. Такой вот кровавый израильский подарок к путинскому дню рождения преподнесли ему стервятники из ГРУ.

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