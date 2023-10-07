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«Белорусская власть потеряла свое лицо и всякий рассудок»

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  • 7.10.2023, 21:02
  • 7,842
«Белорусская власть потеряла свое лицо и всякий рассудок»

История таксиста из Минска, переехавшего в Польшу.

30-летний минчанин Никита переехал в Польшу в январе этого года. В Беларуси парень работал таксистом, неплохо зарабатывал, имел свою квартиру и машину. Но побывал на сборах в армии и решил переехать в чужую страну. В Гдыне ему пришлось устроиться на стройку, но о возвращении в Беларусь он не думает. «Все-таки уровень жизни здесь повыше, здесь безопасно и мне здесь нравится», — рассказал он ex-press.live.

Военнообязанный таксист

В Минске Никита несколько лет работал таксистом у известного перевозчика. По его словам, работал он много, но и зарабатывал соответствующе.

— Если выполняешь определенную планку заказов и даже ее перевыполняешь, то можно спокойно в месяц «вывозить» в районе 1000 долларов. Работа не самая простая. Во-первых, из-за того, что приходится много коммуницировать с людьми. Клиенты разные бывают, поэтому в этом деле нужно было набраться терпения. Во-вторых, каждый день часов по 10, а то и по 12 ты проводишь за рулем и дико устаешь, если, конечно, хочешь нормально зарабатывать, — рассказывает Никита.

По его словам, о переезде в Польшу он особо всерьез никогда не задумывался. Пару лет назад были мысли попробовать съездить на заработки, но не более того.

— Что касается качества жизни, я был человек обеспеченный. У меня была и своя однокомнатная квартира, и своя машина, и стабильный доход. Казалось, какая еще Польша? Какой переезд? Но есть один большущий нюанс — белорусская власть, которая начиная с 2020 года творит полнейшую дичь, — говорит парень.

Никита рассказывает, что в 2020 году он поддержал мирный протест, регулярно выходил на акции и сигналил, когда был за рулем. А в 2021-м получил протокол.

— Летом 2021 года с другом вышли отдохнуть в городе, купили немного пива и культурно сидели на лавочке. Буквально полчаса мы посидели, собирались уже уходить, как появилась милиция и «накрыла» нас с почти выпитыми 0,5 пива. При этом у обоих проверили телефоны. Ну а я, естественно, был подписан на какие-то якобы запрещенные каналы. При этом он заметил и репост с такого канала. В общем, моего друга отпустили, а меня забрали в участок. Составили протокол. Слава Богу, отпустили. А потом пришла повестка в суд, где мне присудили 20 базовых величин штрафа с конфискацией мобильного телефона, а еще вынесли прокурорское предупреждение, — вспоминает белорус.

После этого, с его слов, он стал более аккуратно относиться к таким вещам, как мессенджеры и социальные сети.

— Мне еще повезло, что дали штраф, потому что большинству в таких случаях присуждают сутки, — рассказывает Никита.

Когда началась война в Украине, он окончательно убедился, что белорусская власть «потеряла свое лицо и всякий рассудок».

— Напасть на своего соседа — это, конечно, верх цинизма. Вот так вот в спину, как это сделал Лукашенко, — говорит Никита.

Но больше всего подтолкнуло парня на переезд именно его собственное участие в некоторых процессах, происходивших в Беларуси осенью 2022 года.

— Лукашенко в октябре прошлого года объявил о создании объединенной группировки войск, которая будет базироваться в Беларуси. К нам должны были приехать русские солдаты, чтобы якобы нас защищать. И для всего этого дела военные объявили сборы так называемых «партизан» (военнообязанных), под которые попал и я, — поясняет Никита.

По его словам, ему пришла повестка явиться в военкомат с вещами. А уже оттуда его и еще многих-многих мужчин отправили на один из белорусских полигонов, якобы для возведения лагерей для российских солдат.

— Самое интересное, что нам никто не говорил, когда это закончится, никто не говорил, на сколько дней нас сюда призвали, и сначала никто не говорил, зачем мы вообще здесь. На этом полигоне нас было порядка 100 человек, призванных из разных уголков Беларуси, все мы когда-то отслужили в белорусской армии. И, конечно, 99% были недовольны тем, что нас запёрли в какую-то глушь на какой-то непонятный полигон, тем более на фоне событий, связанных с новостями о российской мобилизации, — говорит Никита.

Парень вспоминает, что было немного не по себе, да и возвращаться в армию спустя 7 лет после дембеля ему было не совсем приятно.

— В первый же день нам всем зачем-то выдали оружие согласно специальности. То есть пулеметчику — пулемет, гранатометчику — гранатомет и автоматы, естественно. Если мы приехали строить лагерь, то зачем нам такскать с собой оружие? Да еще и без патронов? Ну это был просто цирк, хоть и подозрительный, — рассказывает парень.

В итоге Никита и все остальные военнообязанные действительно занимались возведением палаток на полигоне и строительстваом кое-какой инфраструктуры для приезжих россиян.

— Всего мы там находились 15 суток, с 7 утра до 6 вечера мы работали. Поставили какое-то огромное количество этих палаток. Я был суперсчастлив, что это закончилось, — говорит Никита.

Строитель

Вернувшись домой, Никита всерьез задумался о том, чтобы уехать из Беларуси хотя бы на время. И решил податься на гуманитарную визу.

— Это был самый быстрый способ оформить себе визу и уехать из страны. Потому что очень опасался нового вторжения в Украину из Беларуси. На ожидание визы ушел месяц, и в начале января я взял с собой какие-то вещи, деньги, сел в машину и уехал в Польшу, — вспоминает Никита.

Весь месяц, который ушел на ожидание визы, он усердно работал, чтобы иметь на первое время «подушку безопасности». Уезжал не вслепую, а к одному из своих старых друзей, который уже более двух лет работает в польском городе Гдыне.

— Мой друг вообще в Польшу перевез всю свою семью, включая даже маму. Первые два месяца я жил у него, за что ему отдельная огромная благодарность. С первых дней он мне помогал адаптироваться и легализоваться. Я понятия не имею, как бы я один со всем справился без знания языка, — говорит парень.

Около трех месяцев Никита проработал в такси, однако из-за незнания языка и города эту сферу ему пришлось оставить. Сейчас вместе со своим другом он работает на различных стройках города.

— Я человек рукастый, много чего умею делать. Да и на стройке здесь весело. Много парней из Украины, много белорусов, поляков. Атмосфера вообще супер. За прошлый месяц я заработал где-то 1100 евро, — признается он.

Кроме этого, ему нравится и сама организация жизни в Польше.

— Гдыня — город не самый красивый по сравнению с тем же Гданьском, но очень удобный. Здесь и погулять можно, и на пляже отдохнуть. Еще мне нравится, что в Польше, даже в таких городах, как Гдыня, можно купить фирменную одежду или аксессуары каких-либо известных брендов, у нас же такое в основном представлено только в Минске. За полгода я успел побывать в Варшаве, Белостоке, Вроцлаве, в августе планирую поездку в Краков и Закопане. И каждый их этих городов очень красив по-своему, — рассказывает Никита.

Сейчас он снимает однокомнатную квартиру в Гдыне, платит за нее в районе 350 евро. Виза действует еще 5 месяцев, и исключать возвращения в Беларусь он бы не стал.

— Скорее сего я съезжу в Беларусь, хоть и с риском для себя, учитывая, как часто на границе проходят всякие облавы. И планирую вернуться обратно. Все-таки уровень жизни здесь повыше, здесь безопасно, и мне здесь нравится. Поэтому, я почти уверен, что останусь в Польше. Нужно лишь позаботиться о ВНЖ и легализации. Но это уже потом, — закончил Никита.

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