«Главный плюс экземпляров из Европы — отличная комплектация» 1 7.10.2023, 21:35

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Минчанин честно рассказал про эксплуатацию дизельной Mazda 6 из ЕС.

Белорусы традиционно пригоняют из Европы (сюрприз) автомобили европейских брендов. Тем не менее не только местные производители имеются на рынке ЕС. Японские Toyota и Mazda широко представлены в дизельном исполнении. По прошествии гарантийного срока многие из них попадают в нашу страну. Сегодня рассказываем про опыт минчанина в пригоне универсала Mazda 6 и владении им, а также проверим состояние машины после пробега 185 тысяч километров, пишет av.by.

«В Европе много Mazda 6, но белорусы предпочитают дизельные VAG»

Дмитрий в теме пригона автомобилей из ЕС не новичок: мужчина уже несколько раз в жизни заказывал там «дизельки» для себя. Так вышло, что последние две машины — японского бренда Mazda. К слову, следующая, по его словам, также будет данной марки.

— Авто куплено в начале года, а заказывали его через многим известный сайт аукционов. Выиграли! Примерно полтора месяца ушло на доставку из Испании. Для меня это вторая дизельная Mazda 6. Первая была в кузове седан, и на ней отъездили порядка трёх лет. За время владения автомобиль никакого дискомфорта не доставил — счастливая эксплуатация с заменой расходников и заправкой топлива в бак. Потому решил обновить саму модель — взять посвежее и опробовать формат универсала.

— Универсал немного короче седана, что сказывается на форме кузова. Субъективно относительно седана на заднем ряду меньше места — возможно, обман зрения. На мой взгляд, Mazda 6 в таком исполнении более гармонично сложена. В совокупности с «девятнадцатыми» дисками вообще бомба — интересно смотрится.

— Ещё одним аргументом в пользу покупки в ЕС было то, что все «Мазды» для нашего рынка собираются методом крупноузловой сборки во Владивостоке. Машины на Европу делают исключительно в Японии. Безусловно, это отражается на качестве. Говорю уверенно, так как перед покупкой первой Mazda 6 изучал аналоги для нашего рынка — бензиновые версии. В них достаточно скоро приходили в негодное состояние ступичные подшипники и рычаги подвески. Не знаю, с чем это связано, но, видимо, есть какая-то разница в сборке.

В Европе достаточно много Mazda 6, хотя почему-то на наш рынок их мало пригоняют. Открывай mobile.de — выше крыши. При этом заходишь почитать отзывы владельцев — единичные случаи проблем или заводского брака. Многим белорусам всё равно интересны дизельные Volkswagen и Audi, хотя за меньшие деньги можно получить хорошую модификацию «Мазды».

— Главный плюс экземпляров из Европы — отличная комплектация. У машин российской сборки до абсурда доходит! Может быть кожаный салон, но многие опции при этом отсутствуют. Здесь по умолчанию радарный круиз-контроль стоит практически на каждой машине. Есть камера кругового обзора, ассистенты парковки, светодиодная оптика, проекция на лобовое стекло, топовая приборная панель — одним словом, всё то, что у нас доступно только в максимальных комплектациях. Ещё одна особенность европейского рынка — тканевый салон при богатом оснащении. Не предусмотрены также мелочи вроде электроприводов и вентиляции сидений, кожаной обивки, подогрева руля.

В отличие от «немцев» у Mazda пакетные опции, то есть это не совсем конструктор, а фиксированный набор функций в автомобиле. Если топовая, значит, именно такая, и добавлять за доплату сюда ничего не нужно. В этом плане японцы большие молодцы.

— Что стало неожиданностью после доставки автомобиля в Беларусь — окрашенные передний и задний бамперы. Слегка не попали в тон, ведь цвет эффектный, но сложный для колеровки. Оба элемента здесь пластиковые, поэтому нюанс со вторичным окрасом не существенен.

«В динамике не уступает 2,5-литровой на бензине»

Второй рестайлинг Mazda 6 получила в 2017-м. Модель японского бренда снабдили двумя бензиновыми двигателями объёмом 2,0 и 2,5 л. Хотя наиболее широко модификации «шестёрки» представлены с 2,2-литровым турбодизелем с технологией быстрого многоступенчатого сжигания.

Среди дизельных версий встречаются варианты с отдачей 150 (380 Нм) и 184 (445 Нм) л. с. В зависимости от варианта автомобили комплектовались механической «шестиступкой» или шестидиапазонной АКПП. Привод как передний, так и полный. У нашего героя экземпляр с форсировкой на 150 сил и «автоматом».

— По динамике дизельная Mazda 6 не уступает 2,5-литровому мотору. Тем более здесь использована технология турбины twin-scroll, которая начинает работать с низов, а с трёх тысяч оборотов раздувается ещё сильнее, тогда разгон становится ураганным. У «бензинки» больше шума, чем реальной прыти. Кстати, маздовский дизель удачен с точки зрения вибрации и сниженного характерного рокота.

— Расход топлива в среднем за пять тысяч километров, согласно бортовому компьютеру, составляет 6,5 литра. Езжу я в 80% случаев по городу. Если не покидать пределы Минска, то будет 7—7,5 л. Чисто по трассе — 4—4,5 л солярки при крейсерских 90 км/ч. Более динамичное движение за городом увеличит аппетит до 6,5 литра.

— Подвеска в «Мазде» жёсткая — она не совсем про комфорт. Машина выглядит спортивно, да и ходовая не мягкая, — отмечает мужчина. — При этом назвать управление спортивным не получается. Конечно, на трек не поедешь, а для трассы — в самый раз! Главное — понимать, какие цели владелец ставит перед автомобилем.

— Два нюанса имеются у модели. Первый — слабые механизмы автоскладывания зеркал. Быстро выходят из строя, но без этого жить можно. Второй — передние тормозные диски. При экстренном торможении на высокой скорости могут начать «бить». Можно улучшить установкой двухпоршневых суппортов со скобами от первой Mazda CX-9, либо поставить суппорты от последней версии флагманского кроссовера и заменой диска на 320 мм, — рекомендует владелец.

«Солярка способна разбавлять масло, если давно не было прожига сажевика»

По словам владельца, оснащение «японца» делает вождение приятнее. Мужчина отмечает грамотную работу адаптивного круиз-контроля, экстренное торможение, автоматическое переключение с дальнего на ближний, а также ассистент парковки с подачей сигнала о препятствии. Отдельно белорус упоминает проекцию на лобовое стекло. Удержание полосы движения адекватно функционирует лишь при чёткой дорожной разметке.

— Здесь стоит акустическая система Bose, которая считается хорошей. При этом сабвуфера нет, из-за чего не хватает «низов». Потому играет она средне, — уверен Дмитрий. — По сравнению с предыдущей моделью производитель доработал шумоизоляцию: в салоне стало тише. Сказывается наличие двойного остекления.

— Честно говоря, выбором очень доволен. С моделями японского бренда я хорошо знаком, и для меня никаких сюрпризов с ними быть не может. Обслуживание тоже недорогое, — поясняет мужчина. — К примеру, масло и фильтры я меняю у официального дилера за 300—400 рублей. Канистру с маслом покупаю отдельно, а оригинальный масляный фильтр беру у «официалов», ну и сервис ложится на них. Топливный фильтр тоже меняю у дилера — 75 рублей плюс 50 за работу. Салонный обновляется просто, поэтому занимаюсь им сам.

— В остальном, насколько помню по прошлой «Мазде», замена тормозных дисков с колодками в круг обходилась в тысячу рублей. Дилер брал за работу около 300 BYN. Ремкомплект на суппортах приходилось менять из-за естественного износа уплотнительных резинок. По ходовой части вроде ступичных подшипников, рычагов и сайлент-блоков всё без проблем — подвеска в предыдущей Mazda 6 к 200 тысячам пробега была ещё заводской.

— Двигатель масло не ест, хотя есть интересная особенность: он, наоборот, «славится» тем, что может наливать дизтопливо в техжидкость, разбавляя её. Когда вы регулярно передвигаетесь по городу на короткие дистанции, то запуск регенерации сажевого фильтра не успевает произойти. Соответственно, масло разбавляется соляркой. Поэтому при эксплуатации этого автомобиля требуется знать, что периодически ему нужно выезжать либо на кольцевую, либо на трассу, чтобы «подышать» и произошёл прожиг.

— В своём роде это уникальный дизель: он работает на сжатии бензинового ДВС — 14 : 1. Единственный попадает под актуальный европейский стандарт без AdBlue, — рассказывает владелец. — Это касается версий первого рестайлинга. Во втором обновлении они уже добавили систему с мочевиной, хотя, несмотря на это, машина не берёт жидкость AdBlue. Видно, таковы были условия рынка для производителя.

— Я читал немецкие форумы, где владельцы жаловались, мол, автомобиль проехал 40 тысяч километров, а мочевину даже не просит долить. Видимо, система по умолчанию есть, но не используется. В итоге всё работает ровно так, как в предыдущем рестайлинге. Соответственно, о проблемах с AdBlue можно не беспокоиться. Всё-таки в большинстве современных моделей владельцы её отключают, когда ломаются дорогостоящие датчики. Здесь такой сложности нет. Даже «колхозить» ничего не нужно!

— В целом Mazda 6 с 2,2-литровым турбодизелем — очень надёжная машина. Конечно, если менять своевременно масло — каждые 7 500 км, памятуя про вероятность разбавления техжидкости. Я узнавал о регламенте замены цепи: заводом-изготовителем она не предусмотрена в принципе. Они мне приводили примеры, мол, в современных двигателях SkyActive иногда всё-таки её обслуживают, однако скорее для спокойствия самого владельца, — говорит Дмитрий. — Выходит, когда нет посторонних звуков, волноваться об этом не стоит. Как мне отвечали в официальном сервисе, на отметке 200 тысяч километров регламентные работы включают замену тормозной жидкости и антифриза.

— В дорестайлинговых версиях была проблема пропуска шайб под форсунки. С обновлением «болячку» исправили. Она выражалась в том, что под шайбу начинало подсасывать воздух, а внутри двигателя образовывалась сажа. Она забивала масляные каналы, в связи с чем мог накрыться мотор. Шестиступенчатый «автомат» Aisin тоже весьма надёжный. Аналогичный использовался в своё время на 3,5-литровой Toyota Camry. Здесь мотор послабее, поэтому трансмиссия более живучая. Хотя я бы не советовал резко ускоряться с каждого светофора.

Несколько недель назад Дмитрий выставил свою Mazda 6 на продажу. Цена — 23 тысячи долларов. По словам мужчины, искать нового хозяина универсалу он не торопится. В планах взамен этого японского «дизеля» приобрести такой же, но с полным приводом.

— С виду она идентична обычному универсалу, правда, добавляется задний привод. Если живёшь за городом, то удобно. Хотя это не полноценный привод на четыре колеса, а скорее возможность избежать пробуксовок и чувствовать себя в движении более уверенно. Опционально он доступен только для дизельных версий на 184 лошадиные силы. Одним словом, цель — понять, продастся или нет, прощупать интерес рынка, а также купить взамен уже третью подряд «Мазду».

На подъёмнике

Изучить состояние пятилетней Mazda 6 с пробегом 185 тысяч километров мы отправились на независимую СТО сети TEXX Service. Узнаем, будут ли замечания у специалистов.

— У нас на одном из сервисов обслуживается Mazda CX-5 с 2,2-литровым дизелем. Заливаешь пять литров масла при замене, а приезжает на «откачку» — 6,5 л. Владелец не понимает, что при отсутствии своевременной регенерации может произойти разбавление моторного масла дизтопливом, — рассказывает мастер. — Не забывайте периодически выезжать на трассу, если авто используется только в городском цикле.

— Прямо по контуру прокладки поддона наблюдается подтекание масла. Катастрофой это не назовёшь — картина не страшная. Просто при следующей замене масла нужно переуплотнить поддон, и всё. По подвеске — микротрещинки задних сайлент-блоков передних рычагов. До момента, когда они разобьются, пройдёт ещё много времени.

— Тормозная жидкость почти новая, — комментирует специалист, детально изучая «подкапотку». — Антифриз — минус 40 градусов, что очень неплохо для автомобиля, прибывшего из Испании.

— Кондиционер здесь заправляется дорогостоящим фреоном R1234yf. Из материала в материал мы повторяем, что он отличается от более распространённого «134-го». Даже устройство системы кондиционера и разъёмы для заправки разные. Бегите от специалистов, которые легкомысленно обещают заливать вам вариант подешевле. Если производитель заявляет R1234yf, значит, его и нужно использовать, — рекомендуют работники сервиса.

Диагностика электронных блоков не обнаружила ошибок в работе систем автомобиля.

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