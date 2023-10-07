Министр обороны Великобритании: Путин загнал себя в ловушку

Министр обороны Великобритании: Путин загнал себя в ловушку2
- 7.10.2023, 21:42
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Диктатор не в состоянии выиграть войну, которую сам развязал.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) более чем полтора года сражаются с российским агрессором за свою независимость и свободу и не намерены отступать. И президент Российской Федерации Владимир Путин понимает, что не в состоянии выиграть войну, которую сам развязал.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, передает BBC.
По его словам, диктатор загнал себя в ловушку, поскольку не знает, как выиграть войну против Украины и как из нее выйти, сохранив при этом свой авторитет и власть. Он с помощью блефа надеялся быстро захватить Киев, но украинцы не допустили его.
Грант Шэппс отметил, что война с «ужасающей скоростью» поглощает большое количество людей и оружия, но Украина является «частью семьи европейских демократических наций», поэтому страны-союзники должны оказывать ей свою помощь и оставаться непоколебимыми.