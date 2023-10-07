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Министр обороны Великобритании: Путин загнал себя в ловушку

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  • 7.10.2023, 21:42
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Министр обороны Великобритании: Путин загнал себя в ловушку

Диктатор не в состоянии выиграть войну, которую сам развязал.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более чем полтора года сражаются с российским агрессором за свою независимость и свободу и не намерены отступать. И президент Российской Федерации Владимир Путин понимает, что не в состоянии выиграть войну, которую сам развязал.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, передает BBC.

По его словам, диктатор загнал себя в ловушку, поскольку не знает, как выиграть войну против Украины и как из нее выйти, сохранив при этом свой авторитет и власть. Он с помощью блефа надеялся быстро захватить Киев, но украинцы не допустили его.

Грант Шэппс отметил, что война с «ужасающей скоростью» поглощает большое количество людей и оружия, но Украина является «частью семьи европейских демократических наций», поэтому страны-союзники должны оказывать ей свою помощь и оставаться непоколебимыми.

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