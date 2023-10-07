ВСУ откинули россиян в районе Орехова: новые карты боевых действий 7.10.2023, 21:57

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Украинские бойцы продвигают линию фронта ближе к Вербовому.

На пятьсот девяносто первые сутки полномасштабного российского вторжения украинские бойцы продвигают линию фронта ближе к Вербовому, в то время как россияне пытались атаковать Роботино и потеряли технику и живую силу.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Харьковщина и Луганщина

По словам спикера Восточной группировки войск Украины капитана Ильи Евлаша, российские войска возобновили боевые действия на направлении Купянск-Лиман.

Российские военные блоггеры сообщили, что силы РФ начали наступление в районе Синьковки, расположенной в 8 километрах северо-восточнее Купянска. В то же время, они выполняли контратаки на неопределенных участках фронта в Сватовском направлении. По сообщениям, российские войска активно обстреливали трассу N26, соединяющую Шевченково и Купянск.

Один из военных блогеров описал в своем удаленном сообщении наступление российских сил на Купянск как «масштабное». Другие «военкоры» сообщили, что российские войска переместились к северо-востоку от Купянска. Российский агрегатор новостей также сообщил о продвижении российских войск близко к Кисловке, расположенной в 20 километрах юго-восточнее Купянска, и об успешной атаке вблизи Макеевки, которая находится в 22 километрах северо-западнее Кременной, 5 октября.

6 октября, российский военный блогер сообщил об атаке российских сил вблизи Торского, расположенного в 15 километрах к западу от Кременной, и Макеевки. Однако он не предоставил деталей по результатам этих боевых действий. По сообщениям Генштаба Украины, российские войска не смогли добиться успеха в атаках вблизи Синьковки, Ивановки (20 км юго-восточнее Купянска) и Макеевки.

Министерство обороны России сообщило, что 6 октября украинские войска проводили неэффективные наступательные операции вблизи Кременной. По российскому Минобороны, украинские силы пытались, но не смогли восстановить свои позиции в районе Ямполевки (17 км к западу от Кременной), Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной) и Кузьминого (3 км к юго-западу от Кременной). Также было отмечено, что в течение прошлой недели украинские силы попытались провести четыре неуспешных атаки в направлении Купянска.

Донбасс

Украинские войска продолжали наступать на направлении Бахмута, и по сообщениям, 6 октября, они продвинулись к югу от самого Бахмута. По информации Украинского Генштаба, украинские войска преуспели в районе поселка Андреевка, расположенного в 8 километрах юго-западнее Бахмута.

6 октября российские войска попытались провести контратаки неподалеку от Бахмута, однако эти атаки завершились безуспешно. Капитан Илья Евлаш, спикер Генерального штаба Украины и Восточной группы войск ВСУ, сообщил, что российские войска пытались, но не смогли вернуть утраченные позиции к востоку от поселка Дилиевка, расположенного в 15 километрах юго-западнее Бахмута, а также к югу от Андреевки и возле поселка Клещиевка.

Российский военный блогер утверждал, что российские войска провели контратаки вблизи Андреевки, Клещиевки и Григорьевки, расположенной в 7 километрах северо-западнее Бахмута. Однако он не предоставил информацию о результатах этих атак. Российские источники, включая Министерство обороны РФ, опубликовали кадры, на которых показано, как 98-я гвардейская воздушно-десантная (ВДВ) дивизия обстреливает украинские позиции в направлении Бахмута.

Минобороны РФ сообщило, что 6 октября украинские войска выполнили ограниченные наземные удары вдоль линии от Авдеевки до Донецка. Несколько российских источников распространили видеозаписи, на которых, по их отчетам, можно увидеть группу примерно из 17 украинских военных, предположительно оказавшихся в плену близ Марьинки на юго-западных окраинах Донецка.

Также 6 октября российские войска продолжали наземные атаки вдоль линии от Авдеевки до Донецка, однако их прогресс был незначительным. Геолокационные данные, опубликованные 5 октября, указывают на расположение российских военных позиций к югу от Авдеевки у трассы E50, проходящей вдоль окрестностей Донецка.

По сообщению Генштаба Украины, российские войска безуспешно обстреливали населенные пункты Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку. Российский военный блогер утверждал, что российские войска продолжали наступление в Марьинке, возобновили наступление на Красногоровку и Сиверне (оба на северо-западной окраине Донецка) и пытались наступать на южных подступах к Авдеевке.

Юг

Шестого октября украинские войска продолжали ограниченные наступательные операции в районе границы Донецко-Запорожской области, однако не продвигали вперед. По информации российских источников, российские силы успешно отразили украинскую атаку возле населенного пункта Приютное (расположенного в 16 километрах юго-западнее Великой Новоселки).

В тот же день русские войска провели ряд контратак в районе границы Донецко-Запорожской области. Однако эти действия не привели к достижению никаких подтвержденных или заявленных успехов. По информации российских источников, контратаки произошли к северу и северо-востоку от населенных пунктов Ровнополья (расположенного в 8 километрах юго-западнее Великой Новоселки) и Новомайорского (расположенного в 18 километрах юго-восточнее Великой Новоселки).

Некоторые российские военные блогеры определили эти атаки как попытки российских войск взять инициативу в этом районе и вынудить украинские силы реагировать на российские нападения. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские атаки к северу от Приютного, а также близко к населенным пунктам Старомайорское (расположенного на 9 км юго-западнее Великой Новоселки) и Золотая Нива (расположенного на 12 км юго-восточнее Великой Новоселки).

Украинский военный наблюдатель предположил, что проблемы с коммуникацией между штабами 5-й общевойсковой армии (ОБС) и 36-й ООС (оба входят в Восточный военный округ) к югу и юго-востоку от Великой Новоселки могут усугублять неспособность российских войск достичь успешных результатов во время местных контратак в этом районе.

6 октября русские войска продолжали ограниченные и неуспешные контратаки на западе Запорожской области. Один из российских военных блоггеров сообщил об атаке российских войск на украинские позиции в западном Роботине.

Другой российский военный блогер утверждал, что 291-й мотострелковый полк (являющийся частью 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа) на протяжении последних трех дней периодически отражал украинские атаки во время обороны на линии Копани-Роботино.

Российский агрегатор новостей сообщил, что 5 октября российские войска совершили контрудар со стороны Вербового.

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