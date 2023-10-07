закрыть
7 октября 2023, суббота, 23:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Смеюсь, а в горле ком»: Naviband выпустили новый сингл

  • 7.10.2023, 22:31
  • 1,624
«Смеюсь, а в горле ком»: Naviband выпустили новый сингл

Про родину и надежду.

Накануне большого концертного тура по странах Европы группа NaviBand выпустила сингл и промо-видео «Поезд», в которых ностальгирует по родной Беларуси.

«Поезд» – это переведенная на белорусский язык и полностью перезаписанная песня «Вдаль». После вынужденного отъезда из Беларуси она приобрела для музыкантов новый смысл.

«В современных обстоятельствах для нас это песня о том, что многим пришлось покинуть свой дом, сесть в своей условный поезд и уехать в неизвестность. Песня про тоску по родине, но с надеждой на лучшее», – рассказывает Артем Лукьяненко, автор песни и перевода.

Про это же – родину и надежду – рассказывает размещенное в соцсетях группы промо-видео, которое группа сделала с художницей Аленой Котовской.

«Как и все вынужденные уехать, мы иногда сидим и пересматриваем свои старые фото из Беларуси, увеличивая их, чтобы вспомнить детали, пережить эти моменты снова», – добавляет Артем.

Именно в этой версии песня звучит сейчас на концертах группы Naviband, которая скоро начнет большой европейский тур. Выступления состоятся в Познани (17.10), Вроцлаве (18.10), Берлине (21.10), Мюнхене (22.10), Праге (23.10), Кракове (25.10), Лимассоле (9.11), Люблине (16.11), Вильнюсе (18.11), Риге (19.11).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин