«Смеюсь, а в горле ком»: Naviband выпустили новый сингл 7.10.2023, 22:31

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Про родину и надежду.

Накануне большого концертного тура по странах Европы группа NaviBand выпустила сингл и промо-видео «Поезд», в которых ностальгирует по родной Беларуси.

«Поезд» – это переведенная на белорусский язык и полностью перезаписанная песня «Вдаль». После вынужденного отъезда из Беларуси она приобрела для музыкантов новый смысл.

«В современных обстоятельствах для нас это песня о том, что многим пришлось покинуть свой дом, сесть в своей условный поезд и уехать в неизвестность. Песня про тоску по родине, но с надеждой на лучшее», – рассказывает Артем Лукьяненко, автор песни и перевода.

Про это же – родину и надежду – рассказывает размещенное в соцсетях группы промо-видео, которое группа сделала с художницей Аленой Котовской.

«Как и все вынужденные уехать, мы иногда сидим и пересматриваем свои старые фото из Беларуси, увеличивая их, чтобы вспомнить детали, пережить эти моменты снова», – добавляет Артем.

Именно в этой версии песня звучит сейчас на концертах группы Naviband, которая скоро начнет большой европейский тур. Выступления состоятся в Познани (17.10), Вроцлаве (18.10), Берлине (21.10), Мюнхене (22.10), Праге (23.10), Кракове (25.10), Лимассоле (9.11), Люблине (16.11), Вильнюсе (18.11), Риге (19.11).

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