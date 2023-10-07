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ВСУ атаковали позиции ВС РФ на Лиманском направлении

  • 7.10.2023, 22:39
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ВСУ атаковали позиции ВС РФ на Лиманском направлении

После точного удара в небо поднялся густой серый дым.

Бойцы 66-й Отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Мстислава Храброго показали как уничтожили личный состав российских оккупационных войск на Лиманском направлении.

Видео опубликовал телеграм-канал «СтратКом ВСУ».

«На Лиманском направлении воины одного из механизированных батальонов 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго поразили огневую позицию врага», — говорилось в сообщении.

В ролике видно, как украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили огневую позицию врага, где находилось трое российских оккупантов. После этого Силы обороны нанесли точный удар, после которого боевики погибли, а в небо поднялся густой серый дым.

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