Сделайте это перед завтраком и ваш организм «скажет» вам спасибо 8.10.2023, 5:55

Полезная привычка, которая запустит процесс работы всего организма.

Здоровье зависит от человека и его привычек. Поэтому важно, чтобы полезные правила преобладали в его жизни, пишет znaj.ua.

Одной из таких постоянных привычек есть стакан воды перед завтраком. Врачи полагают, что напиток может «запустить» все важные процессы в организме после пробуждения. Главным фактором является то, какой температуры будет жидкость.

Температура воды

Холодная вода не принесет никакой пользы, а наоборот – остановит выработку пищевых ферментов, отвечающих за переваривание пищи. Кроме этого холодная вода, попадая в организм, негативно влияет на вещества, отвечающие за переваривание белка. Это все может вызвать проблемы со здоровьем ЖКТ.

Свое утро необходимо начинать со стакана теплой воды. Напиток такой температуры помогает снизить количество токсинов в организме и разредить кровь, улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ.

К стакану теплой воды можно добавлять лимон и мед. Но помните, что в горячую воду не надо добавлять ни лимон, ни мед. Хорошо подходит и имбирь.

Все дополнения к теплой воде будут положительно вливать на процессы переваривания и выведения токсичных веществ из организма.

По желанию можно выполнить и небольшую зарядку. Это поможет лучше себя чувствовать в течение всего дня.

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