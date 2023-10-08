ЦАХАЛ: Большинство террористов, проникших на территорию Израиля, ликвидированы
- 8.10.2023, 8:21
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Бои сейчас идут только в поселке Беэри.
Официальный представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари утром 8 октября сообщил, что в настоящее время тысячи бойцов Армии обороны Израиля в поселках недалеко от границы сектора Газа выполняют задачи, сообщает newsru.co.il.
По словам генерала Хагари, большинство боевиков, ворвавшихся на израильскую территорию, убиты или захвачены.
Представитель ЦАХАЛа уточнил, что сейчас продолжаются операции в районе пляжа Зиким, в поселках Беэри, Кисуфим, Суфа, а также в городе Сдерот. Но бои сейчас идут только в Беэри. В остальных населенных пунктах военные зачищают территорию, разыскивая боевиков Хамас.
Кроме того, сегодня утром израильская территория была обстреляна из южного Ливана. ЦАХАЛ наносит ответные артиллерийские удары по району, откуда велся обстрел.