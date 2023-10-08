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На день рождения Путин получил сюрприз от Кадырова

  • 8.10.2023, 8:36
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На день рождения Путин получил сюрприз от Кадырова
Иллюстративное фото

Что устроил глава Чечни?

В субботу, 7 октября, когда президент Российской Федерации праздновал свой день рождения, президент Чечни Рамзан Кадыров сделал неожиданное заявление о предстоящих президентских выборах в России. Он предложил их либо совсем не проводить, либо просто выбрать Путина, сделав его единственным кандидатом.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА «Новости».

«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО [то есть «специальная военная операция», как официально называют развязанную Кремлем войну в Украине], единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — подхалимски заявил председатель Чечни.

Кадыров порадовал самолюбие Путина не только этим заявлением, он также поздравил хозяина Кремля в своем Telegram-канале и провел в честь Путина флешмоб в Грозном.

Кто может составить конкуренцию Путину

Владимир Путин официально до сих пор не объявил о своем участии в выборах 2024 года. Однако источники «Медузы» сообщают, что в Кремле рассматривают его переизбрание.

По информации из Кремля, на выборах соперниками Путина могут стать представители КПРФ, ЛДПР и «Новых людей», при этом основным критерием отбора «конкурентов» является их возраст — они не должны быть моложе 70 лет.

По информации «Ведомостей», в Кремле рассматривают возможность выдвижения бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова как «либерального» кандидата на предстоящих выборах, которые запланированы на март 2024 года.

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