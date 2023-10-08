«Подписчица из Нью-Йорка написала: посмотрела ваши фотографии – и могу быть спокойна» 3 8.10.2023, 9:14

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Как белорусы за полтора года своими силами превратили заброшенную хату в уютный дом.

На большом деревянном столе в доме семьи Чеховских накрыт завтрак: стопка блинов, яблочный пирог, в старой вазе розовые флоксы, в чайнике «з гусямі» горячий чай. Но в феврале 2022 года семья увидела этот дом другим: темным, заброшенным, неухоженным, под окном торчал одинокий куст хризантемы. Валерий с Оксаной обошли 70-летнюю хату, всепроверили и решили – она вполне себе перспективная. Сруб целый, крыша не течет, балки на потолке в хорошем состоянии. И принялись за работу. Как из заброшенного дома сделать светлую атмосферную дачу и сколько на это нужно денег, пишет «Смартпресс».

В гости к Валерию и Оксане в Городокский район Витебской области мы добираемся сквозь плотный осенний туман. Он укутал поля, повис над крышами домов, а когда приехали в маленькую деревню Шпаки, семья говорит:

– А мы уже успели посмотреть ни один «фильм» через наши окна. Сразу к огороду подобрался туман, потом наблюдали за рассветом и вот теперь рассматриваем узоры на запотевших деревянных окнах. Пластиковые такого эффекта не дают.

Валерий и Оксана живут в Витебске, но несколько лет назад задумались над покупкой деревенского дома. Семья, где трое детей, хотела в нем проводить выходные, летние каникулы, чтобы была возможность чаще выбираться на природу, завтракать на террасе, печь пироги в печке. За полтора года поисков они посмотрели ни одну «хату».

– Первоначально хотели дачу до 20 км от города, но ничего толкового не попадалось: то потолки низкие, то запах грязи въедливый, – разливая чай по кружкам, Оксана вспоминает: на тот момент у них был бюджет до $3 тысяч, а цены на дома – выше. Поэтому пришлось расширить поиск и отъехать подальше от Витебска на 60 км. Так они оказались в маленькой деревне Городокского района.

Сколько стоил дом в деревне?

– После многочисленных просмотров домов поняли: не встретим такого, чтобы соответствовал всем нашим пожеланиям. Некоторые говорят: увидел хату и что-то екнуло. У нас такого не было, сложно было влюбиться в мрачную картинку, – смеются супруги. – Мы зашли в этот дом и сразу обратили внимание на высокие потолки (2,70 м), фундамент был целым. Поднялись на чердак, проверили, всели там целое, посмотрели балки. Это был самый крепкий дом из всех, что видели.

Так в феврале 2022 года семья купила 70-летний деревянный дом за $2,2 тысячи. Поначалу было страшно: получится ли все? А если нет, что тогда делать? И не дожидаясь весны, теплой погоды и лучших времен, сразу принялись за ремонт. Оксана показывает на телефоне первые снимки дома: темное запущенное помещение со старыми обоями, потемневшими окнами.

«Дом покупали ради печки, но ее пришлось разобрать»

Спустя полтора года мы сидим в большой светлой комнате, залитой светом. На окнах колышутся занавески, в буфете на подзорах выставлена красивая посуда, на железной кровати разлегся кот Басик, и по всему дому в вазах расставлены цветы. Как за полтора года можно было так кардинально изменить интерьер?

– Муж умеет делать все сам. Если не сталкивался с чем-то раньше, почитает, посмотрит обучающее видео. Не было бы смысла покупать дачу, если бы не умение Валеры. Ну что я могу? Наводить красоту, разводить лютики-цветочки, создавать уют, – улыбается Оксана. – Этот дом мы купили ради печки. Она была очень необычной, и уже представляли, как будем печь пироги, пиццу, заставлять в нее еду. Даже «чыгункі» купила. А когда стали приводить в порядок, поняли: печку уже не спасти, внутри труха. Она просто сыпалась у нас под руками. Так расстроились! Оказалось, самая сложная работа – не просто разобрать печку, а вынести все, что от нее осталось, из дома. Я эстет по натуре, видеть всю эту грязь тяжело. В тот период не верила, что здесь когда-то будет красиво и уютно.

Валера с Оксаной не только со всем справились сами, но еще придумали, куда пристроить уцелевшие кирпичи – и сделали из них барную стойку.

«Дом нас сам ведет, детали придумываются на ходу»

Чтобы добиться большего пространства, Чеховские снесли в доме перегородки и сделали одно большое помещение. Здесь и кухня, и столовая, и гостиная со спальней. От этого дом стал нетипичным для деревни: солнечный свет струится из семи окон. С одной стороны семья наблюдает за рассветом, с другой – за закатом. И, конечно, вся красота дома заключена в деталях: основа швейной машинки превратилась в стол, старое зеркало с резьбой отремонтировано на новый лад, повсюду кружевные салфетки и вышитые скатерти.

– В голове не было конкретной картинки, как все должно выглядеть после ремонта. Дом сам нас ведет, детали придумываются на ходу. Но точно знали: в нем будут открытые бревенчатые стены, много света и терраса, – делится в разговоре с нами Оксана.

Те, кто переступает порог этого дома, отмечают: «Как у бабушки!» Те же тарелочки, кувшины, вазы, цветущие герани. Оксана умудрилась создать ту атмосферу, в которой никогда не росла: несколько поколений ее семьи живут в Витебске. Но она умеет видеть красивое в старых вещах: отбеливает вышитые пожелтевшие скатерти, умудряется из старого стола сделать колоритный шкаф под раковину, а книжный шкаф превратить в буфет.

С какими сложностями столкнулись новые хозяева дома?

Дом – это бесконечный конструктор, в котором что-то меняется, строится, придумывается. Сейчас Чеховские занимаются строительством террасы: мечта Оксаны – накрывать завтраки на свежем воздухе и вести неспешные разговоры.

– Этот дом строил грамотный человек, не раз ему мысленно говорю «спасибо». Когда что-то переделываю, вижу, что все в нем сделано по уму, – рассказывает Валерий. – Поэтому не было капитального ремонта. Мы оставили пол, потолки, деревянные окна. Конечно, их пришлось отремонтировать, почистить, покрасить.

Но без затрат все равно не обошлось. Одно из самых дорогих вложений – вырыть колодец и провести канализацию. Оказалось, рабочие выкопали колодец не слишком глубоко, вода в нем начала пересыхать, а специалисты перестали отвечать на звонки.

– Вот что выходит, если работу делает не Валера, – шутит Оксана и уточняет, что пришлось найти других рабочих.

Супруги подмечают, благодаря тому что Валерий почти все делает сам, им удалось сэкономить приличную сумму: «Когда уточняешь расценки у строителей, там все исчисляется сотнями. Подумаешь – и проще самому построить террасу или забор».

«Подписчица из Нью-Йорка написала: «Посмотрела фотографии – и могу спокойно ложиться спать»

За «уютными моментами деревенского счастья» и тем, как идет восстановление дома, в Instagram наблюдает почти 15 тысяч человек. Оксана показывает не только, как пекутся пироги, разливается горячий чай по кружкам, в окнах зажигается свет, но и подробно рассказывает, что на этот раз они строят, сколько это стоит, где искали материал.

– Людей очень захватывает тема деревенского дома. Наверное, это ностальгия по детству, бабушке, по тем временам, когда деревья были выше, – рассуждает Оксана. – Подписчики пишут: «Мы отдыхаем у вас на странице после рабочего дня. Смотрим – и успокаиваемся». Кто-то едет в московском метро, смотрит сторис и оставляет комментарий: «Мы как будто с вами едим блины и пьем чай на террасе». Например, одна подписчица из Нью-Йорка написала: «Посмотрела ваши фотографии – и теперь могу спокойно ложиться спать».

Некоторые вдохновились так, что и сами стали хозяевами старого деревенского дома. И теперь обращаются к Оксане и Валерию за советами.

«Дом меня раскрыл. Не подозревала, что могу создать такое»

Мы выходим на террасу, с которой открывается вид на двор. Хоть она еще не готова, вот-вот Валерий сделает крышу, но тоже украшена: цветами, тыквами, глиняными птицами на стене.

– Я уже привязалась к деревне. Здесь все места любимые, – говорит 9-летняя Маша, дочка Оксаны и Валерия.

Девочку так захватил грибной сезон, что теперь любимые видео в интернете посвящены только им: где растут боровики, как их правильно приготовить, как отличить съедобные от ядовитых.

Было бы ошибкой сказать, что наши герои только восстановлением дома и занимаются. Они выбираются в лес, гуляют по деревне, ездят смотреть закаты на ближайшую плотину. В планах семьи – построить гараж, сделать баню, камин. Прошлая зима показала, что очень не хватает по вечерам открытого огня и потрескивания дров. Раз с печкой ничего не получилось, ее решили заменить камином.

– В деревенском доме мы нашли вдохновение и отдушину. Нравится, что все с Валерой делаем вместе, ценю то время, которое проводим друг с другом. А еще учимся отдыхать в процессе, а не ждать окончательную картинку. Наверное, в деревенском доме этого не будет никогда, поэтому важно делать перерыв и просто наслаждаться жизнью, – говорит Оксана. – Как-то моя мама сказала: «Этот дом тебя раскрыл». Даже не подозревала, что способна создавать такое. Неожиданно для меня самой пришла любовь к деревенскому стилю, к вещам «как у бабушки». Думаю, если бы мне предложили поселиться в современном коттедже в стиле хайтек, я бы не получила от него столько удовольствия, сколько получаю от нашего дома.

Сколько стоил ремонт и обустройство?

– Дом отапливается за счет электроконвекторов. Сам проект стоил 300 руб., еще 1500 руб. пришлось отдать за обогреватели.

– Пока терраса не окончена, надо еще положить крышу, но уже можно сказать: пол в ней обошелся в 400 руб.

– Канализация и новый колодец стоили 2300 руб. В эту сумму включены пробное бурение, стоимость колец, работа специалистов. Отдельно пришлось покупать трубы, бойлер, гидроаккумулятор, насос, унитаз.

Сам ремонт дома обошелся в $8 тыс.

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