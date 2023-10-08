закрыть
8 октября 2023, воскресенье, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Подписчица из Нью-Йорка написала: посмотрела ваши фотографии – и могу быть спокойна»

3
  • 8.10.2023, 9:14
  • 2,476
«Подписчица из Нью-Йорка написала: посмотрела ваши фотографии – и могу быть спокойна»

Как белорусы за полтора года своими силами превратили заброшенную хату в уютный дом.

На большом деревянном столе в доме семьи Чеховских накрыт завтрак: стопка блинов, яблочный пирог, в старой вазе розовые флоксы, в чайнике «з гусямі» горячий чай. Но в феврале 2022 года семья увидела этот дом другим: темным, заброшенным, неухоженным, под окном торчал одинокий куст хризантемы. Валерий с Оксаной обошли 70-летнюю хату, всепроверили и решили – она вполне себе перспективная. Сруб целый, крыша не течет, балки на потолке в хорошем состоянии. И принялись за работу. Как из заброшенного дома сделать светлую атмосферную дачу и сколько на это нужно денег, пишет «Смартпресс».

В гости к Валерию и Оксане в Городокский район Витебской области мы добираемся сквозь плотный осенний туман. Он укутал поля, повис над крышами домов, а когда приехали в маленькую деревню Шпаки, семья говорит:

– А мы уже успели посмотреть ни один «фильм» через наши окна. Сразу к огороду подобрался туман, потом наблюдали за рассветом и вот теперь рассматриваем узоры на запотевших деревянных окнах. Пластиковые такого эффекта не дают.

Валерий и Оксана живут в Витебске, но несколько лет назад задумались над покупкой деревенского дома. Семья, где трое детей, хотела в нем проводить выходные, летние каникулы, чтобы была возможность чаще выбираться на природу, завтракать на террасе, печь пироги в печке. За полтора года поисков они посмотрели ни одну «хату».

– Первоначально хотели дачу до 20 км от города, но ничего толкового не попадалось: то потолки низкие, то запах грязи въедливый, – разливая чай по кружкам, Оксана вспоминает: на тот момент у них был бюджет до $3 тысяч, а цены на дома – выше. Поэтому пришлось расширить поиск и отъехать подальше от Витебска на 60 км. Так они оказались в маленькой деревне Городокского района.

Сколько стоил дом в деревне?

– После многочисленных просмотров домов поняли: не встретим такого, чтобы соответствовал всем нашим пожеланиям. Некоторые говорят: увидел хату и что-то екнуло. У нас такого не было, сложно было влюбиться в мрачную картинку, – смеются супруги. – Мы зашли в этот дом и сразу обратили внимание на высокие потолки (2,70 м), фундамент был целым. Поднялись на чердак, проверили, всели там целое, посмотрели балки. Это был самый крепкий дом из всех, что видели.

Так в феврале 2022 года семья купила 70-летний деревянный дом за $2,2 тысячи. Поначалу было страшно: получится ли все? А если нет, что тогда делать? И не дожидаясь весны, теплой погоды и лучших времен, сразу принялись за ремонт. Оксана показывает на телефоне первые снимки дома: темное запущенное помещение со старыми обоями, потемневшими окнами.

«Дом покупали ради печки, но ее пришлось разобрать»

Спустя полтора года мы сидим в большой светлой комнате, залитой светом. На окнах колышутся занавески, в буфете на подзорах выставлена красивая посуда, на железной кровати разлегся кот Басик, и по всему дому в вазах расставлены цветы. Как за полтора года можно было так кардинально изменить интерьер?

– Муж умеет делать все сам. Если не сталкивался с чем-то раньше, почитает, посмотрит обучающее видео. Не было бы смысла покупать дачу, если бы не умение Валеры. Ну что я могу? Наводить красоту, разводить лютики-цветочки, создавать уют, – улыбается Оксана. – Этот дом мы купили ради печки. Она была очень необычной, и уже представляли, как будем печь пироги, пиццу, заставлять в нее еду. Даже «чыгункі» купила. А когда стали приводить в порядок, поняли: печку уже не спасти, внутри труха. Она просто сыпалась у нас под руками. Так расстроились! Оказалось, самая сложная работа – не просто разобрать печку, а вынести все, что от нее осталось, из дома. Я эстет по натуре, видеть всю эту грязь тяжело. В тот период не верила, что здесь когда-то будет красиво и уютно.

Валера с Оксаной не только со всем справились сами, но еще придумали, куда пристроить уцелевшие кирпичи – и сделали из них барную стойку.

«Дом нас сам ведет, детали придумываются на ходу»

Чтобы добиться большего пространства, Чеховские снесли в доме перегородки и сделали одно большое помещение. Здесь и кухня, и столовая, и гостиная со спальней. От этого дом стал нетипичным для деревни: солнечный свет струится из семи окон. С одной стороны семья наблюдает за рассветом, с другой – за закатом. И, конечно, вся красота дома заключена в деталях: основа швейной машинки превратилась в стол, старое зеркало с резьбой отремонтировано на новый лад, повсюду кружевные салфетки и вышитые скатерти.

– В голове не было конкретной картинки, как все должно выглядеть после ремонта. Дом сам нас ведет, детали придумываются на ходу. Но точно знали: в нем будут открытые бревенчатые стены, много света и терраса, – делится в разговоре с нами Оксана.

Те, кто переступает порог этого дома, отмечают: «Как у бабушки!» Те же тарелочки, кувшины, вазы, цветущие герани. Оксана умудрилась создать ту атмосферу, в которой никогда не росла: несколько поколений ее семьи живут в Витебске. Но она умеет видеть красивое в старых вещах: отбеливает вышитые пожелтевшие скатерти, умудряется из старого стола сделать колоритный шкаф под раковину, а книжный шкаф превратить в буфет.

С какими сложностями столкнулись новые хозяева дома?

Дом – это бесконечный конструктор, в котором что-то меняется, строится, придумывается. Сейчас Чеховские занимаются строительством террасы: мечта Оксаны – накрывать завтраки на свежем воздухе и вести неспешные разговоры.

– Этот дом строил грамотный человек, не раз ему мысленно говорю «спасибо». Когда что-то переделываю, вижу, что все в нем сделано по уму, – рассказывает Валерий. – Поэтому не было капитального ремонта. Мы оставили пол, потолки, деревянные окна. Конечно, их пришлось отремонтировать, почистить, покрасить.

Но без затрат все равно не обошлось. Одно из самых дорогих вложений – вырыть колодец и провести канализацию. Оказалось, рабочие выкопали колодец не слишком глубоко, вода в нем начала пересыхать, а специалисты перестали отвечать на звонки.

– Вот что выходит, если работу делает не Валера, – шутит Оксана и уточняет, что пришлось найти других рабочих.

Супруги подмечают, благодаря тому что Валерий почти все делает сам, им удалось сэкономить приличную сумму: «Когда уточняешь расценки у строителей, там все исчисляется сотнями. Подумаешь – и проще самому построить террасу или забор».

«Подписчица из Нью-Йорка написала: «Посмотрела фотографии – и могу спокойно ложиться спать»

За «уютными моментами деревенского счастья» и тем, как идет восстановление дома, в Instagram наблюдает почти 15 тысяч человек. Оксана показывает не только, как пекутся пироги, разливается горячий чай по кружкам, в окнах зажигается свет, но и подробно рассказывает, что на этот раз они строят, сколько это стоит, где искали материал.

– Людей очень захватывает тема деревенского дома. Наверное, это ностальгия по детству, бабушке, по тем временам, когда деревья были выше, – рассуждает Оксана. – Подписчики пишут: «Мы отдыхаем у вас на странице после рабочего дня. Смотрим – и успокаиваемся». Кто-то едет в московском метро, смотрит сторис и оставляет комментарий: «Мы как будто с вами едим блины и пьем чай на террасе». Например, одна подписчица из Нью-Йорка написала: «Посмотрела ваши фотографии – и теперь могу спокойно ложиться спать».

Некоторые вдохновились так, что и сами стали хозяевами старого деревенского дома. И теперь обращаются к Оксане и Валерию за советами.

«Дом меня раскрыл. Не подозревала, что могу создать такое»

Мы выходим на террасу, с которой открывается вид на двор. Хоть она еще не готова, вот-вот Валерий сделает крышу, но тоже украшена: цветами, тыквами, глиняными птицами на стене.

– Я уже привязалась к деревне. Здесь все места любимые, – говорит 9-летняя Маша, дочка Оксаны и Валерия.

Девочку так захватил грибной сезон, что теперь любимые видео в интернете посвящены только им: где растут боровики, как их правильно приготовить, как отличить съедобные от ядовитых.

Было бы ошибкой сказать, что наши герои только восстановлением дома и занимаются. Они выбираются в лес, гуляют по деревне, ездят смотреть закаты на ближайшую плотину. В планах семьи – построить гараж, сделать баню, камин. Прошлая зима показала, что очень не хватает по вечерам открытого огня и потрескивания дров. Раз с печкой ничего не получилось, ее решили заменить камином.

– В деревенском доме мы нашли вдохновение и отдушину. Нравится, что все с Валерой делаем вместе, ценю то время, которое проводим друг с другом. А еще учимся отдыхать в процессе, а не ждать окончательную картинку. Наверное, в деревенском доме этого не будет никогда, поэтому важно делать перерыв и просто наслаждаться жизнью, – говорит Оксана. – Как-то моя мама сказала: «Этот дом тебя раскрыл». Даже не подозревала, что способна создавать такое. Неожиданно для меня самой пришла любовь к деревенскому стилю, к вещам «как у бабушки». Думаю, если бы мне предложили поселиться в современном коттедже в стиле хайтек, я бы не получила от него столько удовольствия, сколько получаю от нашего дома.

Сколько стоил ремонт и обустройство?

– Дом отапливается за счет электроконвекторов. Сам проект стоил 300 руб., еще 1500 руб. пришлось отдать за обогреватели.

– Пока терраса не окончена, надо еще положить крышу, но уже можно сказать: пол в ней обошелся в 400 руб.

– Канализация и новый колодец стоили 2300 руб. В эту сумму включены пробное бурение, стоимость колец, работа специалистов. Отдельно пришлось покупать трубы, бойлер, гидроаккумулятор, насос, унитаз.

Сам ремонт дома обошелся в $8 тыс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин