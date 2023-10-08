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Нетаньяху заявил о завершении первой фазы войны с ХАМАС

  • 8.10.2023, 9:25
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Нетаньяху заявил о завершении первой фазы войны с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Большая часть сил противника на территории Израиля уничтожена.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы войны после субботнего нападения боевиков ХАМАС на страну. Он подчеркнул, что большая часть вражеских сил уничтожена.

«Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. К этой войне нас вынудило убийственное нападение ХАМАСа. Первая фаза завершается в это время уничтожением большей части вражеских сил, проникших на нашу территорию. Одновременно мы начали и наступательный этап, и он будет продолжаться безоговорочно и без передышки – пока цель не будет достигнута. Мы вернем безопасность гражданам Израиля и одержим победу», – написал он в соцсети X (Twitter).

Также канцелярия премьер-министра Израиля сообщает о решении прекратить подачу электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

Тем временем армия обороны Израиля объявила сектор Газа закрытой военной зоной. Ранее ЦАХАЛ призвал гражданских лиц в Газе немедленно покинуть свои жилые районы ради их безопасности.

«Жители сектора Газа, обратите внимание! Операции ХАМАС заставляют ЦАХАЛ действовать в вашем месте жительства. Ради вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свое место жительства», – цитирует CNN заявление представителя ЦАХАЛа для арабских СМИ.

Отмечается, что публикация также содержит четыре видео, в которых приведены инструкции гражданским лицам в Газе относительно того, куда идти в каждом районе города.

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, боевики группировки ХАМАС напали на Израиль. Они нанесли один из самых массированных ударов по стране из сектора Газа, выпустив более 2000 ракет. Взрывы раздавались в разных городах на юге и в центре Израиля.

В ответ израильская армия атаковала позиции боевиков. Вечером в ЦАХАЛе отчитались о результатах ударов по сектору Газы. Так, истребители Армии обороны Израиля ударили по оперативному штабу ХАМАС, который боевики использовали для осуществления ракетных атак.

В течение дня в результате нападения боевиков в Израиле погибли по меньшей мере 300 человек, раненых уже около 1600. Власти считают, что эти цифры будут расти. Также известно, что десятки гражданских и представители ЦАХАЛа были похищены боевиками и доставлены в сектор Газа.

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