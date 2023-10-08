Мошенники придумали креативный способ выманивания денег у белорусов 1 8.10.2023, 9:32

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Девушка из сервиса знакомств приглашает на фальшивое комедийное шоу.

Читатель «Белсата» столкнулся с нетипичным способом выманивания денег: в Tinder познакомился с девушкой, предложившей купить билеты на комедийное шоу. Сайт вызвал у читателя подозрение, а мошенники обиделись.

По словам читателя, собеседница из Tinder предложила ему сходить на стендап-комедию и сказала, что уже имеет билет – для свидания ему остается только купить билет для себя. Направила на сайт Standup.by-54.shop. Читатель понял, что сайт мошеннический, но собеседнице сообщил, что билет купил. Та (или тот?) стала писать ему, что он врет, так как место не выкуплено.

Журналисты посмотрели на этот сайт – он несомненно мошеннический. Бросается в глаза почти полное отсутствие сведений о выступлениях и организаторе, контактов для связи и реквизитов. Нет ни телефонов, ни адресов, а только кнопка «Написать в поддержку сайта», которая никуда не ведет, и кнопка чата, в котором на вопрос о подлинности выступления не отвечают. Чтобы «купить» билет, нужно оставить номер телефона и e-mail, ввести данные банковской карты прямо на сайте мошенников – не через страницы банка или настоящего платежного сервиса.

При этом на сайте использованы имена настоящих комиков, которые работают в России, и они почти ежедневно «выступают» концертном зале «Витебск». Но в расписании концертного зала этих выступлений нет, а некоторые комики на своих страницах анонсируют выступления в соответствующие дни в других городах: например, Гурам Амарян 6 октября выступает не в Витебске, а в Самаре; Сергей Детков 11-го – не в Витебске, а в Лондоне… В «пользовательском соглашении» упоминается, что это сайт якобы ООО «Небо Рекордс», но такой компании в Беларуси просто нет, а российская компания с таким названием подобных выступлений не устраивает.

Согласно техническим данным об адресе by-54.shop, домен создали 19 сентября 2023 года из Аризоны, что в Соединенных Штатах. Сведений о том, кто купил такой домен, нет, но купить подобный можно за три доллара на первый год.

Что говорят в милиции

Позвонили в витебскую милицию. Там прежде всего спрашивают: «А вы кто?». Настоятельно требуют назвать свое имя, фамилию, адрес и номер телефона. Возможности анонимного сообщения нет, начинать какую-то проверку принципиально отказываются, если гражданин не хочет раскрывать свои личные данные. Дежурный заявляет, что раз гражданин не представляется, то неизвестно, какие интересы у него при сообщении о мошенниках.

Если же неанонимно сообщить о происшествии, силовики обещают начать проверку. Что будет дальше – проверка, контрольная закупка, блокировка сайта или что-то другое – дежурный не знает. Мол, не программист.

За мошенничество действительно должны наказывать. Если ущерб физическому лицу не превышает двух базовых величин (74 рублей на момент публикации) или юридическому лицу – 10 базовых (370 рублей), по ст. 11.1 КоАП РБ могут оштрафовать, наказать общественными работами или арестовать. Согласно примечанию 4 в главе 24 УК РБ, мошенничество с ущербом физическому лицу свыше двух базовых или юридическому лицу свыше 10 базовых – уже уголовное преступление, наказывается по ст. 209 УК РБ. Там к штрафу, аресту и общественным работам добавляется вариант с ограничением и лишением свободы (максимум – на 10 лет).

Как еще выманивают деньги мошенники

Схем мошенничества – множество, по ним у беларусов выманивают миллионы рублей ежегодно. Одна из частых схем такова: человеку звонят от имени банка и рассказывают об удивительных манипуляциях на счете, выманивают сведения о счете, предлагают установить мошенническую программу или напрямую просят предоставить доступ к интернет-банкингу.

Масштабы мошенничества самые разные. Фейковый «сотрудник Следственного комитета» в этом году выманил у минской пенсионерки 1,25 млн рублей – говорил, что кто-то пытается оформить на нее кредит. А недавно силовики рассказывали, что «сотрудник банка» спрашивал у жительницы Гродно, сколько денег на ее счету, и когда услышал, что тысяча рублей, стал убеждать, что сумма слишком большая и незаконная, 500 рублей нужно перевести на другой счет.

Недостаточно просто не верить «банковским сотрудникам». SMS с просьбой «Перезвони мне» может вести на номер с повышенным тарифом. Фальшивым может оказаться обещание выплат на детей, сайт оплаты коммунальных услуг, акция в «Евроопте», предложение оплатить неожиданную посылку или оповещение о продаже мебели в Instagram… также частая схема мошенничества – романтическая переписка, в которой собеседник спустя короткое время уже хочет прилететь на свидание и даже жениться, только вот не хватает 1000 долларов на билет на самолет. Даже приличного вида человек, который на улице просит помощи, так как якобы не хватает 14 рублей на проезд, может оказаться мошенником.

Примечательно, что с появлением сервисов переводов на иностранные языки мошенники все чаще пишут по-белорусски, пусть и с ошибками. Представьте, адвокат умершего малайзийского принца или банкир турецкого миллиардера пишет вам в Facebook или Viber о вашем наследстве на вашем родном языке, тогда как от белорусских банков обслуживание по-белорусски – скорее приятный сюрприз. Правда, изучают иностранные языки до разговорного уровня готовы далеко не все мошенники: мигрантам из Польши нередко звонят русскоязычные или украиноязычные «сотрудники польского банка».

Что делать? Проверять, кто просит деньги и куда они пойдут. Если звонят «из банка», то поблагодарить и самостоятельно перезвонить в соответствующий банк по контактам с официального сайта или официальной мобильной программы. Если звонит «следователь» или «госконтроль» – обратиться соответственно в Следственный комитет или Комитет государственного контроля. Если незнакомый сайт предлагает ввести данные банковской карточки, поискать через интернет, что за адрес у страницы и действительно ли это не мошеннический сервис (и нет ли «описки» в адресе сайта – типа Peypal или Paypa1 вместо Paypal).

С виртуальными мошенниками, конечно, можно повеселиться: попросить «сотрудника банка» или «юриста вашего двоюродного деда, арабского шейха» представить какие-то доказательства или раскрыть свои личные данные. А если хочется помочь человеку на улице, который просит денег на билет? Можно и помочь: так давай вместе купим, я доплачу! Если это мошенник, то ему еще придется потрудиться, чтобы продать ненужный билет и получить деньги. Не каждый на такое пойдет.

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