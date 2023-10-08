Армия Израиля выбила ХАМАС из Сдерота 8.10.2023, 9:45

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Здание полиции, где забаррикадировались боевики, полностью уничтожено.

После боя, продолжавшегося почти 20 часов, израильским силам безопасности удалось взять под контроль здание полиции в Сдероте, в котором забаррикадировались вооруженные террористы, сообщает newsru.co.il.

Командующий Южным округом полиции генерал-майор Амир Коэн, получивший легкое ранение в этом бою, приказал провести обстрел здания, применялась тяжелая техника. Были ликвидированы не менее десяти террористов.

Здание полиции, где забаррикадировались боевики, полностью уничтожено.

Позже стало известно, что Сдерот полностью взят под контроль армией Израиля.

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