закрыть
8 октября 2023, воскресенье, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Армия Израиля выбила ХАМАС из Сдерота

  • 8.10.2023, 9:45
  • 1,198
Армия Израиля выбила ХАМАС из Сдерота

Здание полиции, где забаррикадировались боевики, полностью уничтожено.

После боя, продолжавшегося почти 20 часов, израильским силам безопасности удалось взять под контроль здание полиции в Сдероте, в котором забаррикадировались вооруженные террористы, сообщает newsru.co.il.

Командующий Южным округом полиции генерал-майор Амир Коэн, получивший легкое ранение в этом бою, приказал провести обстрел здания, применялась тяжелая техника. Были ликвидированы не менее десяти террористов.

Здание полиции, где забаррикадировались боевики, полностью уничтожено.

Позже стало известно, что Сдерот полностью взят под контроль армией Израиля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин