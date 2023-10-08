Газета «Детали»: ХАМАС опубликовал новые кадры проникновения в Израиль и боев в Беэри
- 8.10.2023, 10:06
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Пограничное заграждение подорвали в нескольких местах.
Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС, группировка «Бригады Изаддина аль-Касама», опубликовало и распространило в палестинским сегменте соцсетей ролик, на котором зафиксированы некоторые события 7 октября.
Кадры опубликовала израильская газета «Детали».
В частности, палестинские операторы засняли моменты подрыва пограничного заграждения в нескольких местах и проникновения боевиков на пикапах в Израиль.
Как сообщал сайт Charter97.org, по состоянию на утро 8 октября силы обороны Израиля ликвидировали очаги ХАМАС и движутся в сторону Газы.
كتائب القسام تعرض مشاهد من اقتحام موقع "بئيري" العسكري شرق الوسطى، وقتل وأسر من فيه من الجنود ضمن معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/uZXPNOzZvG— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 7, 2023