Газета «Детали»: ХАМАС опубликовал новые кадры проникновения в Израиль и боев в Беэри 8.10.2023, 10:06

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Пограничное заграждение подорвали в нескольких местах.

Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС, группировка «Бригады Изаддина аль-Касама», опубликовало и распространило в палестинским сегменте соцсетей ролик, на котором зафиксированы некоторые события 7 октября.

Кадры опубликовала израильская газета «Детали».

В частности, палестинские операторы засняли моменты подрыва пограничного заграждения в нескольких местах и проникновения боевиков на пикапах в Израиль.

Как сообщал сайт Charter97.org, по состоянию на утро 8 октября силы обороны Израиля ликвидировали очаги ХАМАС и движутся в сторону Газы.