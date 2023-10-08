Депутат Госдумы РФ намекнула на скоропостижный уход Путина

Депутат Госдумы РФ намекнула на скоропостижный уход Путина19
- 8.10.2023, 10:16
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По примеру Ельцина.
Депутат Госдумы РФ Лиана Пепеляева оригинально поздравила российского диктатора Владимира Путина, которому 7 октября, исполняется 71 год. Помимо пожеланий «крепкого здоровья и ясного ума», чего президенту РФ явно не хватает, она посоветовала ему «быть как Ельцин».
Такое поздравление появилось на ее официальном сайте. Пепеляева пожелала главе РФ быть сильным и последовать примеру Бориса Ельцина.
Таким образом она намекнула главе Кремля, что ему пора переосмыслить жизнь и принять правильное решение, поставив в пример первого президента страны-агрессора. Как известно, 31 декабря 1999 года Ельцин объявил об отставке с поста президента РФ.
Она сказала, что только такое решение может уберечь России от полного краха из-за экономических санкций, введенный против страны после начала войны в Украине.
«В день рождения мы переосмысливаем жизненный путь и планы на будущее. Борис Николаевич смог сделать трудный себе, но правильный для величия России шаг. Мы верим и надеемся на вас», – написала Пепеляева.