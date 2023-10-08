Депутат Госдумы РФ намекнула на скоропостижный уход Путина 19 8.10.2023, 10:16

11,786

По примеру Ельцина.

Депутат Госдумы РФ Лиана Пепеляева оригинально поздравила российского диктатора Владимира Путина, которому 7 октября, исполняется 71 год. Помимо пожеланий «крепкого здоровья и ясного ума», чего президенту РФ явно не хватает, она посоветовала ему «быть как Ельцин».

Такое поздравление появилось на ее официальном сайте. Пепеляева пожелала главе РФ быть сильным и последовать примеру Бориса Ельцина.

Таким образом она намекнула главе Кремля, что ему пора переосмыслить жизнь и принять правильное решение, поставив в пример первого президента страны-агрессора. Как известно, 31 декабря 1999 года Ельцин объявил об отставке с поста президента РФ.

Она сказала, что только такое решение может уберечь России от полного краха из-за экономических санкций, введенный против страны после начала войны в Украине.

«В день рождения мы переосмысливаем жизненный путь и планы на будущее. Борис Николаевич смог сделать трудный себе, но правильный для величия России шаг. Мы верим и надеемся на вас», – написала Пепеляева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».