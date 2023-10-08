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«Если бы дочка закричала, нам оставалось бы только продать подороже свои жизни»

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  • 8.10.2023, 10:40
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«Если бы дочка закричала, нам оставалось бы только продать подороже свои жизни»

Израильтянка рассказала, как с топором пряталась в укрепленной комнате от боевиков ХАМАСа.

Утром 7 октября под прикрытием ракетных обстрелов до тысячи террористов из Газы вторглись на территорию Израиля. Жители «отеф Аза», приграничной с Газой территории, оказались посреди кошмара. Вооруженные боевики вторгались в населенные пункты, вламывались в дома, убивали и захватывали в плен мирных граждан, включая женщин и детей.

Силы ЦАХАЛа добрались в эти населенные пункты спустя 6, 8, в некоторых случаях даже 10 или более часов. В это время одни израильтяне пытались дать отпор террористам, другие – запирались в укрепленных комнатах-«мамадах» в своих домах. Попавшие в ловушку люди звонили в полицию и журналистам, слали свое местоположение спасательным службам и военным, ожидая помощи.

«Деталям» удалось поговорить с одной из уцелевших семей. Молодые супруги с маленьким ребенком спаслись в укрепленной комнате – боевики ХАМАСа разграбили и разрушили их дом.

37-летняя Мария работает в сфере высоких технологий. Вместе со своим мужем Эладом она живет в частном доме в кибуце Нахаль Оз. 7 месяцев назад у них родилась долгожданная дочь. А неделю назад Мария сломала кости стопы. Так что на момент вторжения ХАМАСа она была в гипсе и с грудным ребенком на руках.

«Мы проснулись от ракетного обстрела утром, без четверти шесть. Побежали в укрепленную комнату-мамад, она у нас прямо в доме. Окно было открыто, и через него мы увидели очень сильный обстрел – раньше никогда такого не было», — рассказала она «Деталям».

Семья закрылась в укрепленной комнате, захватив с собой топор и нож для самообороны.

Еще сутки назад Мария делилась в соцсетях смешным видео, как ее дочь грызет мягкую игрушку. Утром 7 октября она сообщила своим друзьям, что ее семья прячется, пытаясь спасти свои жизни от террористов.

«Принесла в «мамад» топор, потому что если уж продавать свою жизнь, то дорого. В планах также пинать гипсом в разные места и ругаться матом», — написала Мария на своей странице в «Фейсбуке».

В районе 12 дня в их дом ворвались боевики ХАМАСа. Мария и Элад, притаившись, слышали, как они разговаривали на арабском языке и ходили по дому.

«Они много раз пытались открыть дверь в «мамад», но у нас бронированная дверь и крепкая броневая щеколда. Мы вели себя очень-очень тихо, я дала дочке грудь, и она, слава богу не закричала. Они не поняли, что мы здесь. Решили, что, скорее всего, в доме никого нет, и не стали напрягаться [и взламывать укрепленную дверь] ради грабежа».

«Если бы дочка закричала, нам оставалось бы только продать подороже свои жизни, — добавляет Мария. — Они здесь были до 13 дня. Украли все, что смогли: драгоценности, наши компьютеры, телевизоры, наличные деньги. Все остальное разрушили, раскидали. Дом полностью разрушен».

Потом террористы ушли, но продолжали находиться неподалеку. До полшестого вечера семья продолжала прятаться в комнате-убежище.

«Вокруг были стрельба и взрывы, а у нас — полбутылки соды и коробка шоколадных печенек. Ну, и еще пакет в пакете, понятно, для чего, потому что туалета в мамаде нет».

Примерно в полшестого вечера Мария и Элад услышали, как в дом вошли солдаты, говорившие на иврите. Супруги не сразу подали голос. Они боялись поверить, что это свои, опасались хитрости со стороны террористов и несколько минут напряженно вслушивались, как израильские военные переговариваются между собой. И муж, и жена служили в ЦАХАЛе – так что они надеялись распознать возможный обман.

«Мы слышали, что они всю дорогу переговаривались между собой на иврите. Они вошли в дом, мы внимательно слушали как они ведут разговор. Мы слышали, что он на иврите, и сам по себе касается поиска террористов и зачистки помещения. Там была специфическая армейская лексика. В какой-то момент один солдат сказал: «Мы проверили дом, гражданских нет». И тут мы закричали, что мы здесь».

Военные проверили дом на наличие взрывных устройств и ловушек, разрешили семье выйти, запастись водой, и приказали снова закрыться в «мамаде» и ждать эвакуации. «Я все еще в истерике и не позволяю себе расслабиться, пока мы отсюда не уедем, надеемся, это будет скоро», — сказала Мария «Деталям».

Лишь около часа ночи, с 7 на 8 октября, семью эвакуировали из Нахаль Оз на одну из армейских баз.

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