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«Ты, «ябатька», вон отсюда»

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  • 8.10.2023, 11:11
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«Ты, «ябатька», вон отсюда»

Лукашенко снова проговорился, что большинство белорусов против него

Диктатор Лукашенко сам время от времени проговаривается о реальном положении дел в Беларуси, пишет udf.

Очередной случай произошел в пятницу 5 октября. При общении с военными и приближенными пропагандистами Александр Лукашенко завел речь о предстоящих в феврале 2024 года «выборах» в «парламент» и «местные советы». Поскольку после 2020-го «выборы» вселяют в диктатора страх, он заявил:

«За вас я несу персональную ответственность. Это самая большая нагрузка для меня – это вы. Я имею в виду … силовики. Я за вас отвечаю».

Примечательно, что в своем заявлении Лукашенко открыто признал, что старается не для народа, не для большинства граждан, а лишь для своих сторонников, среди которых силовики, а также чиновники и пропагандисты.

5 октября диктатор также вспомнил о протестах 2020-го:

«Около миллиона человек – марш миллионов. Я, конечно, не злопамятный человек…».

Однако это не первый приступ откровенности от диктатора.

«Ты, «ябатька», вон отсюда»

В начале 2021 года во время выступления на «всебелорусском народном собрании» Лукашенко находился в таком плохом эмоциональном состоянии, что открыто рассказал о примерах негативного отношения в обществе к его сторонникам.

«Приходит государственный служащий, человек в погонах в такие частные медицинские клиники – почти сплошь и рядом: ты, «ябатька», вон отсюда, я тебя лечить не буду!», – рассказал диктатор.

Другой пример от Лукашенко:

«Я не буду называть ее имя. Со слезами прибежала к руководителю. Он сразу же мне доложил. В эти острые периоды в детский садик ребеночка ведет: а, ты там за действующую власть – вон со своим ребенком из детского сада».

Более того, Лукашенко признал, что его сторонников немного даже среди чиновников. Он рассказал о пенсионере, который зашел в Белыничах в райисполком.

«И он (пенсионер) говорит, в райисполкоме: так они ж, говорит, половину бэчебэшники, а половина – глаза в стол прячут, когда начинают говорить о государственных вопросах», – сообщил Лукашенко.

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