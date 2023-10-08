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ЦАХАЛ ликвидировал отряд террористов, пытавшихся прорваться на территорию Израиля

  • 8.10.2023, 11:16
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ЦАХАЛ ликвидировал отряд террористов, пытавшихся прорваться на территорию Израиля

Удар ракетами с вертолета попал на видео.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что ЦАХАЛ атаковал еще десять объектов террористической организации ХАМАС, которые были расположены в высотных зданиях в разных районах сектора Газы. В этих зданиях, в частности, находились один из штабов разведки ХАМАСа и штаб «воздушных сил» этой террористической организации.

Были также нанесены удары по зданиям, в которых находились два филиала банков, обеспечивавших финансирование террора. В числе целей были «Национальный исламский банк», используемый ХАМАСом для финансирования террористической деятельности, и так называемый первый банковский филиал ХАМАСа.

Кроме того, ЦАХАЛ наносил удары по комплексу, где производились беспилотные самолеты, по боевикам «Исламского джихада» в городе Газа, по зданию, в котором расположены офисы и склад, где террористы хранили оружие и военную технику.

Также были атакованы отдельные группы террористов, пытавшихся прорваться на израильскую территорию.

Как сообщают израильские СМИ, удар по боевикам был нанесен с вертолета.

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