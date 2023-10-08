закрыть
8 октября 2023, воскресенье, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Аннушка уже пролила масло

  • Анатолий Амелин
  • 8.10.2023, 11:40
  • 4,218
Аннушка уже пролила масло

Атака на Израиль — всего лишь подготовительный шаг?

События, произошедшие в Израиле, будут иметь далеко идущие последствия. И не только на Ближнем Востоке, но и для мирового порядка, который начал трансформироваться 10 лет назад по инициативе «Большой Евразии», озвученной впервые северным карликом в 2016 году.

Инициативы, которая должна разрушить мировую гегемонию США в мире, создав самого влиятельного евразийского глобального игрока.

Помните старую арабскую поговорку:

- Сильные люди создают хорошие времена

- Хорошие времена создают слабых людей

- Слабые люди создают плохие времена

- Плохие времена создают сильных людей

Великий Запад последние 40-60 лет переживал хорошие времена, которые создали много слабых лидеров. И на наших встречах, которые были в Вашингтоне 2 недели назад, все собеседники активно соглашались с этим тезисом. Они стали слабыми.

Великий стареющий Запад отстает от молодого Востока и Юга в амбициях, темпах роста экономики, численности населения. Война в Украине - звено цепочки перестройки глобального мира. Но опишу истинные причины и их последствия несколько позже.

Важно помнить, что наша война - не только освободительная, она цивилизационная. Где старая архаическая цивилизация бросила вызов современному западному миру. Но вопрос сейчас об Израиле.

UIF в своих прогнозах на 2023-2024 прямо говорил о высоких рисках военной эскалации на Ближнем Востоке. И Израиль здесь - как раз форпост современного западного мира на Ближнем Востоке. Где главный оппонент западного мира-Иран.

Атака на Израиль-всего лишь подготовительный шаг в запускаемой цепочке событий. Важно понимать, что такой конфликт уже создает внешнеполитическую боль головы для Байдена накануне его заявки на переизбрание в 2024 году (как и незавершение войны в Украине).

Верю, что Израиль 100% выстоит и освободит свою территорию, но что будет дальше? Главный оппонент Израиля - Иран.

Израиль ведет переговоры с США и Саудовской Аравией о масштабном соглашении, в рамках которого Вашингтон предложит гарантии безопасности Эр-Рияда в обмен на нормализацию саудитами отношений с Израилем, что, в свою очередь, пойдет на уступки палестинцам. Иран, поддерживающий ХАМАС, может увидеть, что его региональное влияние уменьшится в результате такого соглашения.

По некоторым оценкам, уже Иран потратил на поддержку ХАМАС, в том числе подготовку атаки несколько сотен миллионов долларов (мне назвали цифру $700 миллионов). Которые могли быть частью средств из $6 млрд, которые США разблокировали для Ирана всего месяц назад.

В целом ситуация накаляется не только в центре Европы (Украина), не только в Азии (Тайвань), но и на Ближнем Востоке. Каждый из этих конфликтов может перерасти в Третью мировую войну.

Где уже видны оси:

1. США, Украина, Тайвань, Израиль, страны НАТО, Южная Корея, Япония, Австралия и еще около 20 стран.

2. Китай, Россия, Пакистан, Северная Корея, Мьянма, Вьетнам, Сирия, Ливан, Иран.

Хамас, напавший на Израиль, также является союзником Ирана. Хамас - палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в Секторе Газа (с июля 2007 года). Иран официально (!) поддержал нападение ХАМАС на Израиль. США, в свою очередь, заявили о поддержке Израиля.

Цитата Байдена: «Я ясно дал понять премьер-министру Нетаньяху, что мы готовы предложить все соответствующие средства поддержки правительства и народа Израиля». Так что, «Аннушка» уже в который раз «пролила масло»:

- Милитаризация экономик станет основным трендом;

- Год выборов в США может стать очень жарким (во всем мире);

- Чтобы обеспечить сохранение стабильности нынешнего политического курса в США, могут быть задействованы беспрецедентные меры (в том числе и в Украине);

- Эскалация Израиля и Ирана может стать примером первого конфликта с применением ядерного оружия (не хотелось бы).

Как говорит моя мама: «надейся на лучшее, но будь всегда готов к худшему!».

Анатолий Амелин, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин