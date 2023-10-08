Мощнейший взрыв: разгромлена тыловая база РФ под Луганском 8.10.2023, 11:56

Она находилась почти в 100 км от фронта.

На оккупированной Луганщине в глубоком тылу произошел мощнейший взрыв на базе ВС РФ.

Видео «бавовны», которое успели снять очевидцы, было слито в Сеть 7 октября, сообщает dialog.ua.

Россияне информацию не комментируют. Известно только то, что «неприятность» случилась с объектом ВС РФ в Лутугинском районе, что на юге от оккупированного Луганска.

Дымовой «гриб» от взрыва наблюдали местные жители в километрах от эпицентра. И это указывает на то, что был поражен объект со взрывчатыми веществами.

Украинская сторона не спешит реагировать на происшествие под Лутугино. Был это удар или оккупанты были взорваны, пока неизвестно. Если за ударом стоят ВСУ, то, скорее всего, были использованы ракеты «воздух-земля» Storm Shadow или аналоги.

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