«Хорошо, что не в Тель-Авиве»: первый день атаки ХАМАС глазами участницы протестов 2020 года 8.10.2023, 12:03

Жительница Гродно рассказала о начале войны в Израиле и солидарности белорусов.

Участница протестов после выборов 2020 года Александра Ханевич, которая в 2021 году бежала из Беларуси в Польшу от преследования со стороны силовиков, опубликовала в своем YouTube-канале видео из Израиля, где она отдыхает у друзей. Женщина рассказала о том, каким для нее стал первый день войны.

До выхода на пенсию жительница Гродно Александра Ханевич работала на заводе «Химволокно», а затем возглавляла местную ветеранскую организацию.

Она участвовала в протестах против фальсификации выборов и насилия, несколько раз ее задерживали. Из-за преследований в 2021 году она уехала из Беларуси вместе с сыном в Польшу. В 2022 году она стала одной из героинь видео Юрия Дудя о белорусских политэмигрантах.

Как указала женщина в описании к своему видео, она решила устроить себе отпуск и поехала в Израиль. Здесь она отдыхала у друзей в городе Модиин-Маккабим-Реут в центральной части страны — на полпути между Тель-Авивом и Иерусалимом.

По словам Александры Ханевич, только вчера она с хозяевами дома вернулась из поездки в Тель-Авив.

Она считает, что они сделали это вовремя — «как бы там, на побережье, немножко похуже». Город Модиин находится на удалении от основного театра боевых действий, и поэтому там относительно спокойно. Тем не менее, с 6 утра здесь уже дважды объявляли тревогу, во время которой люди обязаны находиться в специально оборудованных убежищах в своих домах — «безопасных комнатах». Гродненчанка показала в своем видео обезлюдевшие улицы Модиина (съемку она вела с балкона дома своих друзей).

Также женщина выразила огромную благодарность всем, кто связался с ней сегодня, чтобы поддержать и предложить помощь. Несмотря на обстоятельства, это проявление солидарности белорусов вызвало у нее чувство радости:

— Наверное, большей радости у меня в жизни не было. Я так буду еще радоваться, когда выпустят всех наших политзаключенных.

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