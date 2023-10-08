«За этим стоит Россия»: в Германии указали на важную деталь в нападении на Израиль 2 8.10.2023, 12:12

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Сергей Честный

Политолог проанализировал тактику боевиков.

Немецкий политолог, бывший глава Фонда Генриха Белля в Украине Сергей Честный заявил, что за атаками ХАМАС на Израиль стоит Россия. В этом контексте он указал на интересную деталь по применению дронов-бомбардировщиков.

Своим мнением Честный поделился в соцсети Х, ранее известной как Twitter. Он также опубликовал видео, где видно уничтожение современного боевого танка армии Израиля.

Политолог отметил, что ни один союзник ХАМАС, за исключением России, не имеет опыта применения дронов-бомбардировщиков против современных боевых танков. Он пришел к выводу, что только россияне могли этому научить боевиков.

Russia is clearly behind this. No ally of HAMAS except of Russia has experience of using bomb-dropping drones against modern battle tanks. Only Russia could train HAMAS in this: pic.twitter.com/eqzmMmrsPT — Sergej Sumlenny (@sumlenny) October 7, 2023

«За этим явно стоит Россия. Ни один союзник ХАМАС, кроме России, не имеет опыта использования беспилотников-бомбардировщиков против современных боевых танков. Только Россия могла научить этому ХАМАС», – говорится в сообщении.

Утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке. Кроме традиционных ракетных обстрелов, на этот раз террористы из сектора Газа решились на сухопутное вторжение.

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