закрыть
8 октября 2023, воскресенье, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из храма в Гродно внезапно исчезли две иконы с особым смыслом

9
  • 8.10.2023, 12:18
  • 8,592
Из храма в Гродно внезапно исчезли две иконы с особым смыслом

Гродненские иконы раздражали местных лукашистов.

Из Свято-Покровского кафедрального собора в Гродно исчезли две иконы новомучеников, пострадавших в ХХ веке от большевистского режима, пишет телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Иконы появились в центральном нефе храма в 2006 году. Всего их было восемь. На них были изображены священники во время своего мученичества за Христа. Палачи — красноармейцы и сотрудники НКВД — одеты в свою форму.

Сейчас из восьми икон две, самые близкие к алтарю, исчезли. На них изображены священномученики Владимира, митрополита Киевский (замучен в 1918 году) и Вениамин, митрополита Петроградского (расстрелян в 1922 году).

Как сообщает «Хрысціянская візія», гродненские иконы всегда раздражали местную власть и «ябатек». Но церковь долгое время игнорировала требования снять иконы.

Официально в Гродненской епархии исчезновение икон не комментировали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин