Из храма в Гродно внезапно исчезли две иконы с особым смыслом 9 8.10.2023, 12:18

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Гродненские иконы раздражали местных лукашистов.

Из Свято-Покровского кафедрального собора в Гродно исчезли две иконы новомучеников, пострадавших в ХХ веке от большевистского режима, пишет телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Иконы появились в центральном нефе храма в 2006 году. Всего их было восемь. На них были изображены священники во время своего мученичества за Христа. Палачи — красноармейцы и сотрудники НКВД — одеты в свою форму.

Сейчас из восьми икон две, самые близкие к алтарю, исчезли. На них изображены священномученики Владимира, митрополита Киевский (замучен в 1918 году) и Вениамин, митрополита Петроградского (расстрелян в 1922 году).

Как сообщает «Хрысціянская візія», гродненские иконы всегда раздражали местную власть и «ябатек». Но церковь долгое время игнорировала требования снять иконы.

Официально в Гродненской епархии исчезновение икон не комментировали.

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