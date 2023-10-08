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МИД: Белоруска и ее сын ранены при ракетных обстрелах Ашкелона

  • 8.10.2023, 13:04
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МИД: Белоруска и ее сын ранены при ракетных обстрелах Ашкелона

Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Два гражданина Беларуси пострадали при ракетных обстрелах расположенного на юго-западе Израиля на берегу Средиземного моря города Ашкелон, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По данным МИД, ранения получили женщина и ее сын.

«Оба пострадавших в настоящее время госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Посольство находится в контакте с медицинским учреждением и с родственниками пострадавших», — сообщили в ведомстве.

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