МИД: Белоруска и ее сын ранены при ракетных обстрелах Ашкелона
- 8.10.2023, 13:04
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Один из раненых находится в тяжелом состоянии.
Два гражданина Беларуси пострадали при ракетных обстрелах расположенного на юго-западе Израиля на берегу Средиземного моря города Ашкелон, один из раненых находится в тяжелом состоянии.
Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
По данным МИД, ранения получили женщина и ее сын.
«Оба пострадавших в настоящее время госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Посольство находится в контакте с медицинским учреждением и с родственниками пострадавших», — сообщили в ведомстве.