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«Многое знал о теневой жизни Кремля»

  • 8.10.2023, 13:16
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«Многое знал о теневой жизни Кремля»

Почему Путин вспомнил о Пригожине на Валдае.

Владимир Путин издал ряд «интересных заявлений» во время своей речи на Валдае. Он в очередной раз принялся шантажировать ядерным оружием, а также не обошел вниманием Евгения Пригожина.

Ядерный шантаж – это последний довод, который сегодня остается у Кремля. Об этом «24 каналу» рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, заметив, что такими заявлениями уже никого не удивишь, а гораздо более интересными были слова Путина о самолете Пригожина.

По словам Ольги Курносовой, на Валдае так называемый российский президент фактически признание в том, что самолет Пригожина был сбит, потому что заявления о том, что они якобы взорвали сами себя гранатами, являются бредом. Более того, существует гипотеза о второй части видео, которое Пригожин якобы снял незадолго до своей смерти.

«Есть опасения, что вторую часть могут опубликовать поближе к президентским выборам – это может ударить по рейтингу Путина. Вероятно, администрация президента посоветовала ему «попинать» Пригожина. Вот он это и сделал», – рассказала российская оппозиционерка.

Если такое видео существует, то оно, вероятно, посвящено Путину. Именно поэтому российские власти так боятся его публикации. В Пригожина могли остаться преданные люди, которые после его смерти получили запись, а может быть, и нечто большее.

Главарь «вагнеровцев» владел большим количеством информации, потому и не боялся, что его могут ликвидировать. Открытым остается вопрос, увидим ли мы какую-нибудь информацию, которую он мог готовить на случай своей смерти.

«Пригожин знал очень много о теневой жизни Кремля, теневых финансовых схемах, поставках наркотиков. Ему казалось, что информация, которой он владеет, не позволит его ликвидировать», – заметила Курносова.

Однако не стоит думать, что публикация записей может что-то кардинально изменить или как-то повлиять на выборы в России. По мнению оппозиционерки, все, что должно быть написано, таковым и будет. Есть небольшая аудитория, на которую ориентировался Пригожин, поэтому в случае неприятной информации часть этой аудитории может отойти от Путина.

«Следует понимать, что диктатура нуждается в этих «ура-патриотах», людях, кричащих «ура диктатору». Без них пропадает основная составляющая тоталитарного режима. С этой точки зрения, для Путина такая ситуация может быть достаточно болезненной», – подчеркнула Курносова.

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