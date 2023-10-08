«Беларуская выведка»: В двух главных спецслужбах Лукашенко начался конфликт 2 8.10.2023, 13:26

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Напряжение выросло до серьезного уровня.

После взаимного обмена арестами сотрудников КГБ и ОАЦ образовалась линия серьезного напряжения между обоими спецслужбами. Проблема в том, что ОАЦ «скатился» до уровня КГБ и стал дублировать их функции сразу по нескольким направлениям, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

В кругу высших силовиков МВД и КГБ сложилось устойчивое мнение, что ОАЦ превратился в «стол заказов» по «решению вопросов» в сфере предпринимательской деятельности (устранение конкурентов, разработки бизнесменов и бизнесов под заказ и т. п). КГБ отнесся к этому ревностно и развязалось острое противоборство.

Лукашенко провел совещание с Андреем Павлюченко (шеф ОАЦ) и довел задачу в кратчайшие сроки «развести» оперативные функции обеих спецслужб и усилить ОАЦ в плане именно электронной разведки. По сути ОАЦ должен превратиться только в IT спецслужбу и более не дублировать КГБ и МВД «на земле».

Поставлена задача на поиск особо значимой оперативной информации в основном с помощью средств электронного слежения и контроля. С этой целью из бюджета будет выделено дополнительное финансирование на закупку соответствующего специального оборудования в КНР.

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