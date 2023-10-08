закрыть
8 октября 2023, воскресенье, 14:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Беларуская выведка»: В двух главных спецслужбах Лукашенко начался конфликт

2
  • 8.10.2023, 13:26
  • 6,372
«Беларуская выведка»: В двух главных спецслужбах Лукашенко начался конфликт

Напряжение выросло до серьезного уровня.

После взаимного обмена арестами сотрудников КГБ и ОАЦ образовалась линия серьезного напряжения между обоими спецслужбами. Проблема в том, что ОАЦ «скатился» до уровня КГБ и стал дублировать их функции сразу по нескольким направлениям, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

В кругу высших силовиков МВД и КГБ сложилось устойчивое мнение, что ОАЦ превратился в «стол заказов» по «решению вопросов» в сфере предпринимательской деятельности (устранение конкурентов, разработки бизнесменов и бизнесов под заказ и т. п). КГБ отнесся к этому ревностно и развязалось острое противоборство.

Лукашенко провел совещание с Андреем Павлюченко (шеф ОАЦ) и довел задачу в кратчайшие сроки «развести» оперативные функции обеих спецслужб и усилить ОАЦ в плане именно электронной разведки. По сути ОАЦ должен превратиться только в IT спецслужбу и более не дублировать КГБ и МВД «на земле».

Поставлена задача на поиск особо значимой оперативной информации в основном с помощью средств электронного слежения и контроля. С этой целью из бюджета будет выделено дополнительное финансирование на закупку соответствующего специального оборудования в КНР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин