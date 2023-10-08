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«Белые волки» ликвидировали редчайший российский комплекс РЛС

  • 8.10.2023, 13:36
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«Белые волки» ликвидировали редчайший российский комплекс РЛС

Украинские бойцы показали кадры удачной охоты.

Воины из Службы безопасности Украины продолжают «демилитаризацию» и «денацификацию» оккупационных группировок РФ. Подразделение ЦСО «А» СБУ «Белый волк» за последние две недели уничтожило почти 60 вражеских целей, среди них – редкий российский радиолокационный комплекс «Небо-У».

Также уничтожено около 90 российских захватчиков. Подробности охоты спецназовцев раскрыли в СБУ.

«Ночь для наших «волков» – это время охоты. А для врага, наоборот, – ужас и потери от неожиданных бомбардировок. За прошедшие две недели оккупанты недосчитались: 6 танков, 6 ББМ и 3 военных авто, комплекса РЛС 55Ж6У «Небо-У», состоявшего из главной антенны, аппаратной машины и машины управления, 6 артсистем, 27 укрытий и блиндажей», – рассказали в Службе.

Познакомились с «белыми волками» и почти сотня российских захватчиков, однако о своих впечатлениях от встречи они уже никому не расскажут.

«Около 90 оккупантов перешли в агрегатное состояние «удобрения для украинских почв». Уничтожаем врага до полной победы!» – заверили в СБУ.

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