«Люди танцевали, а за спиной уже спускались парашютисты ХАМАС» 8.10.2023, 13:55

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За мгновение до нападения на границе с Газой проходил фестиваль мира.

Боевики ХАМАС утром 7 октября нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. После этого они пересекли границу и стали захватывать населённые пункты. Первыми под удар попали участники фестиваля, который проходил на границе с Газой, сообщает CNN.

Жуткие кадры, как люди убегают от боевиков ХАМАС, всколыхнули весь мир. Музыкальный фестиваль мира Nature Party первым взял на себя удар.

Боевики ХАМАС обстреляли участников фестиваля

На границе сектора Газа и Израиля 7 октября был запланирован фестиваль Nature Party. Это должна была быть вечеринка в честь еврейского праздника Суккот, однако празднование началось массовым ракетным ударом и стрельбой.

«Посетители музыкального фестиваля беззаботно танцуют и не знают об атаке ХАМАС. На заднем плане видны парашютисты», — пишут турецкие СМИ.

Участники фестиваля, которым удалось сбежать, говорят, что на сельской местности им негде было спрятаться, поэтому людям приходилось убегать от боевиков ХАМАС как можно быстрее.

На опубликованных в сети кадрах слышно, как с сектора Газа начинается стрельба. Несколько участников фестиваля погибли от рук боевиков ХАМАС, часть – исчезла. Люди рассказывают, что террористы открыли огонь по автомобилям, пытавшимся скрыться от границы с Газой, но стрельба не прекращалась.

Несколько человек оказались в заложниках в ХАМАСе. В сети сообщают, что исчезли по меньшей мере 2 человека. Личность одной из них уже удалось – установить. Речь идет о гражданке Германии Шане Лук. Ее похитили боевики ХАМАС, забросили в пикап и вывезли в неизвестном направлении. Где сейчас Шани, в каком она состоянии – тоже неизвестно.

Источники CNN в МИД Германии заявили, что в настоящее время посольство в Израиле постоянно контактирует с представителями власти в Тель-Авиве, чтобы установить все детали по поводу пострадавших граждан Германии. Кроме того, мать Шани Лук в сети опубликовала обращение, на котором заявила, что ее дочь действительно угнали боевики ХАМАС.

Сегодня утром мою дочь Шани Николь Лук, гражданку Германии, угнали с группой туристов на юге Израиля палестинские ХАМАС.

«Нам прислали видео, на котором я четко видела дочь без сознания в машине с палестинцами, ездившими по сектору Газа. Я прошу посылать нам любую помощь или любые новости. Большое спасибо», – говорит мать в обращении.

В сети также публикуют кадры, как боевики ХАМАС украли еще одну девушку с фестиваля – жительницу Израиля Ноа Аргамани. Где сейчас девушка – неизвестно.

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