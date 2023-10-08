В Беларуси станет гораздо проще попасть в ЛТП 8.10.2023, 13:58

Стали известны подробности нового «закона».

С 26 января будущего года в силу вступают новые положения Закона по вопросам принудительного лечения и медико-социальной реадаптации. Согласно новым схемам процедура направления в лечебно-трудовой профилакторий значительно упростится, сообщает gp.by.

– Сейчас попасть в ЛТП в общем порядке можно при наличии четырех административных протоколов за год. После первых трех выносится официальное предупреждение о направлении на принудительное лечение и гражданин проходит медкомиссию, четвертое нарушение зачастую заканчивается принудительным лечением. Правда, процедуре предшествуют повторное мед обследование и заседание суда, – пояснила судья суда Буда-Кошелевского района Светлана Лупиченко. – Для неработающих асоциальных категорий граждан и обязанных лиц предусмотрен специальный порядок. Первые могут оказаться в ЛТП уже после третьего привлечения к административной ответственности, а вторые – за три нарушения трудовой дисциплины в состоянии алкогольного опьянения.

В новой редакции статьи 4 закона от подобной градации отказались, и с 26 января 2024 года официальное предупреждение о направлении в ЛТП получат все категории нарушителей, которые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности. После третьего протокола они будут направлены на медкомиссию и в суд.

Также нововведениями в закон определен более строгий порядок изоляции лиц, страдающих наркотической зависимостью. Теперь граждане, обратившиеся или поступившие в организации здравоохранения с отравлением, вызванным потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, получат официальное предупреждение о направлении в ЛТП уже после первого подобного факта. Второе обращение в течение года после такого предупреждения в медучреждение для оказания помощи в связи с отравлением, вызванным дурманом, повлечет медицинское освидетельствование и направление материалов в суд.

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