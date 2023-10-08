закрыть
8 октября 2023, воскресенье, 14:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси станет гораздо проще попасть в ЛТП

  • 8.10.2023, 13:58
В Беларуси станет гораздо проще попасть в ЛТП

Стали известны подробности нового «закона».

С 26 января будущего года в силу вступают новые положения Закона по вопросам принудительного лечения и медико-социальной реадаптации. Согласно новым схемам процедура направления в лечебно-трудовой профилакторий значительно упростится, сообщает gp.by.

– Сейчас попасть в ЛТП в общем порядке можно при наличии четырех административных протоколов за год. После первых трех выносится официальное предупреждение о направлении на принудительное лечение и гражданин проходит медкомиссию, четвертое нарушение зачастую заканчивается принудительным лечением. Правда, процедуре предшествуют повторное мед обследование и заседание суда, – пояснила судья суда Буда-Кошелевского района Светлана Лупиченко. – Для неработающих асоциальных категорий граждан и обязанных лиц предусмотрен специальный порядок. Первые могут оказаться в ЛТП уже после третьего привлечения к административной ответственности, а вторые – за три нарушения трудовой дисциплины в состоянии алкогольного опьянения.

В новой редакции статьи 4 закона от подобной градации отказались, и с 26 января 2024 года официальное предупреждение о направлении в ЛТП получат все категории нарушителей, которые в течение года два и более раза привлекались к административной ответственности. После третьего протокола они будут направлены на медкомиссию и в суд.

Также нововведениями в закон определен более строгий порядок изоляции лиц, страдающих наркотической зависимостью. Теперь граждане, обратившиеся или поступившие в организации здравоохранения с отравлением, вызванным потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, получат официальное предупреждение о направлении в ЛТП уже после первого подобного факта. Второе обращение в течение года после такого предупреждения в медучреждение для оказания помощи в связи с отравлением, вызванным дурманом, повлечет медицинское освидетельствование и направление материалов в суд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин